Wrc in Arabia Saudita su Sky, si decide il titolo

La gara saudita, novità assoluta del calendario 2025, è chiamata a chiudere la stagione WRC: un epico salto nell'ignoto destinato a scrivere l'esito finale della lotta al titolo piloti.

Il nuovissimo Rally Saudi Arabia è chiamato a chiudere la stagione del WRC e a determinare – in uno scenario completamente inedito – il nome del campione del mondo rally 2025. Se il fascino del percorso desertico attirerà l’attenzione degli appassionati, il vero magnete di questo finale di stagione sarà la battaglia che si consumerà nei prossimi giorni tra Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä. I tre piloti Toyota arrivano all’ultima gara racchiusi in una manciata di punti, trasformando l’evento saudita in un vero e proprio “derby interno” che deciderà la lotta per la corona. Da una parte la classe e l’esperienza del pluricampione Ogier, determinato a fare suo il nono titolo mondiale; dall’altra l’affidabilità e la costanza di Evans, sempre più maturo e voglioso di scrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro del WRC; dall’altra ancora la velocità pura e la calma glaciale di Rovanperä, già due volte iridato e desideroso di riprendersi il trono prima di abbandonare definitivamente la disciplina (per lui è già stato ufficializzato un futuro in pista con le ruote scoperte).

L'ultimo ballo di Ott Tänak L’evento saudita rappresenterà la passerella d’uscita anche per un’altra grande star del WRC: Ott Tänak. Il campione estone di Hyundai, dopo una stagione complessa, ha annunciato il suo momentaneo ritiro dal WRC. Non un addio definitivo, ma una pausa per ricalibrare futuro e priorità sportive. Per un pilota dal talento e dalla determinazione inconfondibili, il pubblico e gli addetti ai lavori vivranno questa tappa con un inevitabile velo di emozione: un’ultima occasione – almeno per ora – per vedere Tänak all’attacco, pronto a lasciare il segno in un rally che anche per questo si preannuncia storico.

Ford: tra ritorni e nuovi protagonisti In Casa Ford la notizia è che al via della gara ci saranno ben quattro Puma Rally1. Oltre ai soliti Munster e McErlean, il team di Malcolm Wilson schiererà il giovane e velocissimo lettone Sesks e il pluricampione mediorientale e Dakar Nasser Al-Attiyah. Il primo, torna nella classe regina dopo una stagione part-time tra luci e ombre. Il secondo farà il suo debutto nella categoria, forte di una grande esperienza su queste strade e di una posizione di partenza che potrebbe avvantaggiarlo rispetto agli avversari.

Rally Arabia Saudita: una prova tutta nuova Sul piano tecnico, il Rally Arabia Saudita offrirà un mix di tratti veloci, sterrati rocciosi e sezioni sabbiose capaci di mescolare le carte e mettere ulteriormente sotto pressione i tre contendenti al titolo. Un salto nell’ignoto che renderà ogni aspetto inedito e quindi determinante: setup, note, gestione delle gomme e del ritmo gara diventeranno tutti elementi strategici in un rally che promette di regalare tantissimi colpi di scena.