Wrc, Ogier campione del mondo rally 2025: nono titolo, eguaglia il record di Loeb

WRC

Sebastien Ogier su Toyota Yaris è campione del mondo rally per la nona volta nella sua carriera. Il francese, che eguaglia il record di titoli di Loeb, ha partecipato alla stagione part-time saltando volontariamente tre rally. Nonostante il 'gap' è arrivato un altro trionfo per lui nel sabato del round in Arabia Saudita

Ancora una volta Sebastian Ogier! Il pilota francese, su Toyota Yaris, si è laureato campione del mondo rally per la nona volta nella sua carriera. Ogier, che eguaglia così il record di titoli della leggenda Sébastien Loeb, ha partecipato alla stagione 2025 'part-time', saltando volontariamente tre tappe del calendario. Nonostante questo 'gap' rispetto ai rivali, è arrivato per lui un altro trionfo nel sabato del round in Arabia Saudita. La tappa è stata vinta da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

Il round in Arabia Saudita e il nono trionfo Mondiale di Ogier

Il titolo di Ogier arriva  insieme al suo navigatore Vincent Landais alla prima edizione del Rally di Arabia Saudita, condotto con intelligenza e cercando di tenere a bada i rivali al titolo Elfyn Evans e Kalle Rovanpera . Una gara pulita, tenendosi lontano dai guai e cercando di portare pressione ai rivali per il titolo. Nono campionato del mondo vinto, come detto, dopo quelli del 2013, 2014, 2015 e 2016 con la Volkswagen Motorsport, del 2017 e 2018 in forza alla M-Sport alla guida della Ford Fiesta WRC, del 2020 e 2021 con Toyota Gazoo Racing.

Tutti i Mondiali Rally vinti da Ogier: il suo albo d'oro

  • 2013 Sebastien Ogier (Francia) Volkswagen Polo R WRC
  • 2014 Sebastien Ogier (Francia) Volkswagen Polo R WRC
  • 2015 Sebastien Ogier (Francia) Volkswagen Polo R WRC
  • 2016 Sebastien Ogier (Francia) Volkswagen Polo R WRC
  • 2017 Sebastien Ogier (Francia) M-Sport Ford Fiesta WRC Plus
  • 2018 Sebastien Ogier (Francia) M-Sport Ford Fiesta WRC Plus
  • 2020 Sebastien Ogier (Francia) Toyota Yaris WRC Plus
  • 2021 Sebastien Ogier (Francia) Toyota Yaris WRC Plus
  • 2025 Sebastien Ogier (Francia) Toyota Yaris WRC

