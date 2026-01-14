Nasser Al-Attiyah torna in testa alla classifica generale della categoria auto al termine della 10^ tappa della Dakar. Il qatariota, che ha chiuso con il secondo posto alle spalle del francese Serradori, ora ha 12 minuti di vantaggio su Lategan. Nelle moto caduta per Sanders che ha perso la testa della classifica: al comando ora c'è Brabec seguito da Benavides, rispettivamente secondo e terzo alle spalle di Van Beveren nei 368 km cronometrati della 10^ tappa

La decima tappa della Dakar , di 420 km cronometrati dal bivacco notturno a Bisha, ha ridisegnato la classifica delle auto: Nasser Al-Attiyah su Dacia, nonostante il secondo posto a 6'12'' dal vincitore Mathieu Serradori (Century Racing), ha guadagnato terreno su tutti i rivali ed è tornato leader della classifica generale. Buon terzo posto per Sebastien Loeb , arrivato con 9'20'' di ritardo, autore di una gran rimonta. Il francese con la sua Dacia ha preceduto Lucas Moraes (+9'54'') e Guy Botterill (+11'42''). Henk Lategan (Toyota) ha limitato i danni, 6° a 13'09'', ed è scivolato al secondo posto della classifica generale con 12' di ritardo dal qatariota. Tappa complicata per i due piloti Ford Roma (+20'12'') e Sainz (+45'34'').

Moto, Sanders cade e perde la testa della classifica

Successo di un francese anche nelle moto. La decima tappa è andata ad Adrien Van Beveren che, con la sua Honda, ha percorso i 368 km cronometrati in 4h15'43''. Il vero colpo di scena ha riguardato Daniel Sanders: l'australiano è caduto dopo 138 km e, dolorante alla spalla, ha chiuso 13° (+27'50'') con la sua KTM, perdendo la testa della classifica generale. Ad approfittarne è stato Ricky Brabec, che ha portato la sua Honda in seconda posizione (+3'49') e ha conquistato la vetta della classifica. Lo statunitense ora ha un vantaggio di 56 secondi su Luciano Benavides, 3° classificato nella decima tappa, e di 15'43'' su Tosha Schareina. C'è anche un italiano in top 10 nella decima tappa: Paolo Lucci, che ha chiuso la tappa al 9° posto con un ritardo di 15'04''.