12h Bathurst, Lorenzo Patrese: "Emozionato per l’esordio in Australia, pista da brividi"

Lorenzo Patrese si racconta prima del debutto alla 12 Ore di Bathurst: "Tracciato impegnativo e suggestivo, ma ho una squadra competitiva". Guarda l'edizione 2026 LIVE il 14 febbraio su Sky Sport Max alle 19:30
E’ il momento di riaccendere i motori anche per l'Intercontinental GT Challenge con il consueto primo round di apertura in Australia nella pista di Mount Panorama. La 12h di Bathurst è di fatto uno dei round più affascinanti del mondo e anche il giovane Lorenzo Patrese quest’anno si troverà ad affrontarla. Il talento padovano a bordo per il secondo anno consecutivo della Ferrari 296 GT3 in configurazione Evo dello Ziggo Tempesta Racing, affronterà per la prima volta in carriera la “montagna” racing più bella del mondo.
"Puntiamo alla vittoria di classe"
"Sono molto emozionato e ringrazio i miei compagni di team Froggatt e Hui per la chiamata. Il circuito è pazzesco, già solo il track walk mi ha fatto capire quanto impegnativo e suggestivo sarà correrci, speriamo di poter fare bene". Il pilota dello Ziggo Sport Tempesta by ARGT ha poi continuato: "La stagione è iniziata con la 24h di Daytona e proseguirà con la 12h di Sebring tra non molto, ma ora la testa è tutta su questo round dell’IGTC. Non abbiamo molte prove da poter affrontare per conoscere bene la pista ma comunque troveremo il modo di farci trovare pronti e punteremo a giocarci la vittoria di classe Bronze. La nostra squadra è molto competitiva, e abbiamo con noi un super esperto di questa pista, Ryan Wood che corre qui con le Supercar".
Patrese punta ad essere protagonista
Insomma, un week end tutto da vivere con tanti Italiani in pista, tra i quali Lorenzo Patrese conta di essere uno dei protagonisti. Il responso della montagna è sempre molto selettivo, vedremo domenica mattina chi sarà il più bravo a rispettarlo…