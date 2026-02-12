Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

12h Bathurst, Lorenzo Patrese: "Emozionato per l’esordio in Australia, pista da brividi"

Motori
Ivan Nesta

Ivan Nesta

©Getty

Lorenzo Patrese si racconta prima del debutto alla 12 Ore di Bathurst: "Tracciato impegnativo e suggestivo, ma ho una squadra competitiva". Guarda l'edizione 2026 LIVE il 14 febbraio su Sky Sport Max alle 19:30

F1, TEST BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA SECONDA GIORNATA

E’ il momento di riaccendere i motori anche per l'Intercontinental GT Challenge con il consueto primo round di apertura in Australia nella pista di Mount Panorama. La 12h di Bathurst è di fatto uno dei round più affascinanti del mondo e anche il giovane Lorenzo Patrese quest’anno si troverà ad affrontarla. Il talento padovano a bordo per il secondo anno consecutivo della Ferrari 296 GT3 in configurazione Evo dello Ziggo Tempesta Racing, affronterà per la prima volta in carriera la “montagna” racing più bella del mondo.

"Puntiamo alla vittoria di classe"

"Sono molto emozionato e ringrazio i miei compagni di team Froggatt e Hui per la chiamata. Il circuito è pazzesco, già solo il track walk mi ha fatto capire quanto impegnativo e suggestivo sarà correrci, speriamo di poter fare bene". Il pilota dello Ziggo Sport Tempesta by ARGT ha poi continuato: "La stagione è iniziata con la 24h di Daytona e proseguirà con la 12h di Sebring tra non molto, ma ora la testa è tutta su questo round dell’IGTC. Non abbiamo molte prove da poter affrontare per conoscere bene la pista ma comunque troveremo il modo di farci trovare pronti e punteremo a giocarci la vittoria di classe Bronze. La nostra squadra è molto competitiva, e abbiamo con noi un super esperto di questa pista, Ryan Wood che corre qui con le Supercar".

Patrese punta ad essere protagonista

Insomma, un week end tutto da vivere con tanti Italiani in pista, tra i quali Lorenzo Patrese conta di essere uno dei protagonisti. Il responso della montagna è sempre molto selettivo, vedremo domenica mattina chi sarà il più bravo a rispettarlo…

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

Ioverno a Sky: "Cambio epocale, serve adattamento"

a sky

Il direttore sportivo della Ferrari Diego Ioverno ha parlato a Sky durante il Day-2 dei test in...

Alcaraz in Bahrain: le FOTO con Sainz e Alonso

l'incontro

Ospite speciale nel box della Williams e dell'Aston Martin: nel Day-2 dei testi di F1 in Bahrain,...

Mercedes, problemi Power Unit: solo 3 giri di Kimi

TEST BAHRAIN

Problemi per la Mercedes, che nella mattina del Day-2 a Sakhir ha completato solo tre giri con...

Caschi d'Oro, la cerimonia in streaming dalle 19

a modena

Tutto pronto a Modena per la 46^ edizione dei Caschi d'Oro di Motosprint: appuntamento alle 19,...

12 Ore di Bathurst 2026: quello che devi sapere

Motori

Tutte le informazioni, la storia e le curiosità sulla 12 Ore di Bathurst, una delle gare di...
Vai alla sezione