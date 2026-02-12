12h Bathurst, Lorenzo Patrese: "Emozionato per l’esordio in Australia, pista da brividi"

"Puntiamo alla vittoria di classe"

"Sono molto emozionato e ringrazio i miei compagni di team Froggatt e Hui per la chiamata. Il circuito è pazzesco, già solo il track walk mi ha fatto capire quanto impegnativo e suggestivo sarà correrci, speriamo di poter fare bene". Il pilota dello Ziggo Sport Tempesta by ARGT ha poi continuato: "La stagione è iniziata con la 24h di Daytona e proseguirà con la 12h di Sebring tra non molto, ma ora la testa è tutta su questo round dell’IGTC. Non abbiamo molte prove da poter affrontare per conoscere bene la pista ma comunque troveremo il modo di farci trovare pronti e punteremo a giocarci la vittoria di classe Bronze. La nostra squadra è molto competitiva, e abbiamo con noi un super esperto di questa pista, Ryan Wood che corre qui con le Supercar".