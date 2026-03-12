Sparco, un simulatore ai bambini dell'ospedale 'Regina Margherita' di Torino

Un gesto semplice ma al tempo stesso concreto per offrire sollievo ai bambini durante un periodo difficile come è quello di chi si deve sottoporre a cure ospedaliere. È con questo intento che Sparco ha donato un simulatore di guida gaming ai bimbi del reparto di Alta Intensità Chirurgica dell'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino.

L'azienda piemontese, specializzata nella produzione e distribuzione di componenti automobilistici e abbigliamento tecnico per le maggiori competizioni automobilistiche al mondo (come F1 e Mondiale Rally), ha consegnato il simulatore lo scorso 6 marzo nel corso di un momento di incontro e condivisione all'interno del reparto. Ed è stata anche l'occasione per esprimere partecipazione attiva e vicinanza ai bambini e alle loro famiglie in un momento difficile.