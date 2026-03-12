Offerte Sky
Sparco, un simulatore ai bambini dell'ospedale 'Regina Margherita' di Torino

L'INIZIATIVA

Bellissima iniziativa dell'azienda piemontese: donato un simulatore di guida gaming ai bambini del reparto di Alta Intensità Chirurgica dell'Ospedale Pediatrico 'Regina Margherita' di Torino. Un gesto semplice, ma anche un modo concreto per offrire loro momenti di svago durante il percorso di cura

Un gesto semplice ma al tempo stesso concreto per offrire sollievo ai bambini durante un periodo difficile come è quello di chi si deve sottoporre a cure ospedaliere. È con questo intento che Sparco ha donato un simulatore di guida gaming ai bimbi del reparto di Alta Intensità Chirurgica dell'Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. 

L'azienda piemontese, specializzata nella produzione e distribuzione di componenti automobilistici e abbigliamento tecnico per le maggiori competizioni automobilistiche al mondo (come F1 e Mondiale Rally), ha consegnato il simulatore lo scorso 6 marzo nel corso di un momento di incontro e condivisione all'interno del reparto. Ed è stata anche l'occasione per esprimere partecipazione attiva e vicinanza ai bambini e alle loro famiglie in un momento difficile.

"L'impegno sociale e l’attenzione per le persone, valori che l’azienda promuove attraverso progetti sempre più diversificati, si trasformano così in un contributo tangibile", spiega Sparco sul proprio sito. L'iniziativa poi visto il coinvolgimento diretto di un dipendente Sparco - membro attivo dell'associazione Mati ODV impegnata nella terapia cosplay - che ha contribuito insieme ad altri volontari ad animare la giornata indossando i panni del supereroe.

