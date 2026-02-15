Una prova costellata da incidenti, Safety Car e anche una bandiera rossa. A spuntarla la Mercedes GMR con Martin/Engel/Grenier davanti alla Porsche-High Class che vince la Bronze Cup. Il Dottore e i suoi compagni WRT #46 sono terzi. Mercedes trionfa anche in PRO/AM, Ferrari in top 10. Paura per il crash di Aron e Zelger alla nona ora di gara: impatto violentissimo tra le loro vetture

La 12 Ore di Bathurst 2026 si è conclusa nelle prime ore di domenica 15 febbraio con un risultato storico e una gara a dir poco folle , segnata da incidenti , safety car e una clamorosa rimonta . A vincere è stato Maro Engel: al decimo tentativo, il pilota Mercedes-AMG vince una gara incredibile in cui era scattato dalla 29^ posizione. Terzo posto per l'equipaggio #46 del Team WRT con Valentino Tossi, Raffaele Marciello e Augusto Farfus. Per il 'Dottore' un'altra grande soddisfazione celebrata anche con il post sui social subito dopo la gara che lo ritrae sorridente sul podio . Secondo posto per la Porsche 911 GT3R di High Class Racing con Dorian Boccolacci, Anders Fjordbach e Kerong Li. Mercedes trionfa anche in PRO/AM, Ferrari in top 10. Paura per l'incidente di Aron e Zelger .

Terrificante incidente tra Aron e Zelger

Attimi di terrore per un incidente (uno dei tanti della gara) avvenuto durante la nona ora, tra l'altro poco dopo la ripartenza da una Safety Car. La Porsche 911 GT3 R (#79) di Johannes Zelger era andata in testacoda, rimanendo ferma in una posizione pericolosa e cieca nei pressi di Forrest's Elbow, dopo la discesa della montagna. Poco dopo un violento impatto: Ralf Aron, che in quel momento si trovava al comando della corsa sulla Mercedes-AMG GT3 #77 del team Craft-Bamboo Racing, è sopraggiunto a velocità di gara. Non avendo visibilità sulla vettura ferma dietro la curva, ha centrato in pieno la Porsche di Zelger. L'urto è stato violentissimo (anteriore in fiamme per la vettura di Zelger) e ha causato l'immediata esposizione della bandiera rossa, sospendendo la gara per circa un'ora per permettere i soccorsi e la pulizia del tracciato. Fortunatamente, nonostante la gravità dello scontro, i due piloti non hanno riportato gravi conseguenze.