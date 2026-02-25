Offerte Sky
Ferrari, svelata la livrea (e non solo) della 499P per la stagione Wec 2026: FOTO e VIDEO

Motori fotogallery
7 foto

Presentata al Museo 'Enzo Ferrari' di Modena la 499P Hypercar con cui la Scuderia affronterà la nuova stagione nell'Endurance, provando il nuovo assalto ai titoli dopo le gioie della scorsa stagione (vittoria di titolo Piloti e Costruttori). Qui le FOTO e tutti i dettagli 

GUARDA IL VIDEO

