Ferrari, svelata la livrea (e non solo) della 499P per la stagione Wec 2026: FOTO e VIDEO
Presentata al Museo 'Enzo Ferrari' di Modena la 499P Hypercar con cui la Scuderia affronterà la nuova stagione nell'Endurance, provando il nuovo assalto ai titoli dopo le gioie della scorsa stagione (vittoria di titolo Piloti e Costruttori). Qui le FOTO e tutti i dettagli
- La Ferrari 499P per la prossima stagione del Wec è stata presentata. Giornata importante per tifosi e appassionati di motorsport che in diretta su Sky Sport 24 hanno visto svelare la vettura con la quale si tenterà di allungare il trend dopo i recenti successi. L'evento si è tenuto presso il Museo 'Enzo Ferrari' di Modena. Equipaggi confermati dopo il doppio trionfo del 2025 per il titolo piloti e Costruttori:
- #50: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.
- #51: Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.
- La livrea di entrambe le 499P per il 2026 vede il Rosso Scuderia come colorazione principale, mentre la finitura passa da opaca a lucida, per avere un omogeneità di colore e trattamento con la SF-26 di Formula 1. Il Giallo Modena, invece, mette in risalto, in particolare, i volumi del cockpit.
- La combinazione di colori continua a rimanere un omaggio alla 312 P con cui Ferrari gareggiò nelle corse endurance nella classifica assoluta fino al 1973.
- Il primo banco di prova sarà la gara d'apertura stagionale, la 1812 km del Qatar, in programma nel weekend che del 26-28 marzo prossimo.
