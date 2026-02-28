Il mondo del rally perde una figura di grande spicco: si è spento, infatti, Sandro Munari, detto "Il Drago", uno dei più importanti rallysti della storia italiana., ad 85 anni Dopo gli inizi come navigatore al fianco di Arnaldo Cavallari, Munari si lanciò nelle corse come primo pilota a partire dal 1965. In quasi 20 anni di carriera, Munari ha conquistato due titoli italiani, un titolo europeo e la primissima Coppa Fia del 1977 (l'antenato della competizione nota oggi come WEC). Quasi tutti i successi della carriera di Munari sono arrivati a bordo di una Lancia: l'unica eccezione fu rappresentata dalla Targa Florio del 1972, vinta a bordo di una Ferrari 312 PB. La strada è sempre stata al centro della vita di Munari, che dopo il ritiro si è dedicato all'organizzazione di corsi di guida sicura presso il circuito di Adria.