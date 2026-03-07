Indycar, David Malukas in pole position a Phoenix. Quarto Mick SchumacherIndycar
Nel Phoenix Raceway Malukas firma la prima Pole in IndyCar battendo Newgarden. Sorride Mick Schumacher, 4° al debutto su ovale. 10° Alex Palou, mentre Will Power sbatte ancora ed è ultimo. Gara in diretta su Sky Sport Max stasera alle ore 21:15, in live streaming anche su NOW
A Phoenix David Malukas ha conquistato una grandiosa prima Pole Position in IndyCar al secondo fine settimana da pilota Penske, battendo il proprio compagno di squadra Josef Newgarden con uno scarto di due decimi accumulato in appena due giri da un miglio ciascuno. Il 24enne nato a Chicago ha subito trovato confidenza con l’ovale dell’Arizona ed il primo posto delle prove libere ha di fatto anticipato la Pole. Alle spalle della prima fila troviamo subito delle sorprese, entrambe offerte dal Rahal Letterman Lanigan Racing. Graham, figlio del proprietario, ha firmato il terzo posto, miglior risultato in una qualifica su ovale dal 2012, ma ad aver impressionato è stato Mick Schumacher, il primo ad essersi lanciato verso l’attacco alla Pole. Il tedesco, all’esordio in un ovale, ha strappato un quarto posto che sa di grande rivalsa dopo il ritiro al primo giro nel GP di St. Pete. Quinto Scott McLaughlin, poi Alexander Rossi, Pato O'Ward, un buon Rinus VeeKay e Nolan Siegel. Il campione e leader della classifica Alex Palou ha salvato il sabato di Chip Ganassi Racing, conquistando un solido 10° posto in una pista apparentemente sfavorevole per la storica squadra della IndyCar. Solamente 15°, infatti, il sei volte campione Scott Dixon, mentre Kyffin Simpson si è fermato al 19° posto. Anche Christian Lundgaard, terzo in campione con Arrow McLaren, è costretto ad una gara di rimonta dopo un opaco 17° tempo.
Indycar a Phoenix, il resto della griglia
Sorrisi in casa Juncos Hollinger Racing, team che ha abbinato l'ottavo posto di Rinus VeeKay al 12° di Sting Ray Robb. Male, invece, Andretti Global, ko subito con un desolato Will Power, a muro in curva tre e ultimo in griglia. Per il veterano ex Penske quello delle qualifiche di Phoenix è stato il terzo incidente in due weekend di gara, rimediando peraltro una bruciatura al ginocchio destro. Non è andata tanto meglio ai suoi compagni di squadra: Kyle Kirkwood 11°, Marcus Ericsson 14° dietro a Marcus Armstrong, pilota Meyer Shank Racing. A tal proposito, la squadra di Jim Meyer e Michael Shank ha sofferto un duro colpo sin dal primo turno di libere, quando Felix Rosenqvist ha sbattuto in curva tre dovendo saltare le qualifiche. A differenza dello splendido lavoro svolto a St. Pete, entrambi i piloti Dale Coyne Racing sono crollati in fondo alla griglia. Romain Grosjean partirà 20°, mentre il rookie Dennis Hauger, campione F3 nel 2021 con Prema, scatterà dalla 22esima casella.
Good Ranchers 250 su Phoenix, la programmazione su Sky e NOW
Archiviate le qualifiche, tutto è pronto per la Good Ranchers 250 in quel di Phoenix. Gara in diretta stasera, sabato 7 marzo, a partire dalle 21:15 su Sky Sport Max, in live streaming anche su NOW.