A Phoenix David Malukas ha conquistato una grandiosa prima Pole Position in IndyCar al secondo fine settimana da pilota Penske, battendo il proprio compagno di squadra Josef Newgarden con uno scarto di due decimi accumulato in appena due giri da un miglio ciascuno. Il 24enne nato a Chicago ha subito trovato confidenza con l’ovale dell’Arizona ed il primo posto delle prove libere ha di fatto anticipato la Pole. Alle spalle della prima fila troviamo subito delle sorprese, entrambe offerte dal Rahal Letterman Lanigan Racing. Graham, figlio del proprietario, ha firmato il terzo posto, miglior risultato in una qualifica su ovale dal 2012, ma ad aver impressionato è stato Mick Schumacher, il primo ad essersi lanciato verso l’attacco alla Pole. Il tedesco, all’esordio in un ovale, ha strappato un quarto posto che sa di grande rivalsa dopo il ritiro al primo giro nel GP di St. Pete. Quinto Scott McLaughlin, poi Alexander Rossi, Pato O'Ward, un buon Rinus VeeKay e Nolan Siegel. Il campione e leader della classifica Alex Palou ha salvato il sabato di Chip Ganassi Racing, conquistando un solido 10° posto in una pista apparentemente sfavorevole per la storica squadra della IndyCar. Solamente 15°, infatti, il sei volte campione Scott Dixon, mentre Kyffin Simpson si è fermato al 19° posto. Anche Christian Lundgaard, terzo in campione con Arrow McLaren, è costretto ad una gara di rimonta dopo un opaco 17° tempo.