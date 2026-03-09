Tutto pronto per la prima edizione del GP di Arlington, terza tappa della IndyCar. 70 i giri previsti nel nuovo cittadino di Dallas, tra tantissime incognite ed un layout molto difficile. Newgarden leader, ma la classifica è cortissima. Diretta della gara domenica 15 marzo alle ore 18:00 in diretta su Sky Sport F1 e in live streaming anche su NOW

La IndyCar torna in Texas a tre anni dall’ultima gara corsa nell’ovale di Fort Worth . Il teatro, stavolta, è il nuovissimo circuito di Arlington, nato attorno all’ AT&T Stadium, casa dei Dallas Cowboys (NFL) e Texas Rangers (NBA). Per l’occasione, la IndyCar e la città di Arlington hanno costruito il tracciato cittadino più lungo del calendario , pari a 4,3 km che si distendono in 14 curve.

Proprio ad Arlington si chiude la prima tripletta stagionale, partita con la vittoria di Alex Palou a St. Petersburg e continua con il successo di Josef Newgarden nella pazza gara di Phoenix . La IndyCar arriva così in Texas con proprio Newgarden a comandare la classifica piloti, mettendo fine ad un regno, quello di Palou , durato ben 622 giorni. Per quasi due anni, infatti, lo spagnolo ha comandato ininterrottamente la classifica della IndyCar , ma l’incidente con Rinus VeeKay e il successivo ritiro di domenica scorsa hanno spostato il quattro volte campione al quinto posto con 19 punti di ritardo dal già citato Newgarden, soffrendo peraltro i sorpassi di Kyle Kirkwood, Scott McLaughlin e Pato O'Ward.

Ai vertici potremmo aspettarci anche David Malukas , che a Phoenix ha festeggiato la prima Pole Position e il primo podio con il Team Penske. Il 24enne di Chicago è sesto in campionato con appena 22 lunghezze di ritardo, accumulate più che altro a causa della foratura sofferta a St. Pete mentre lottava per il podio. Situazione opposta, invece, per colui che la #12 del Team Penske l’ha guidata per 16 stagioni. Parliamo di Will Power , il cui esordio con Andretti ha riservato più problemi che altro. Il due volte campione ha perso una grande occasione in Arizona, scontrandosi con Rasmussen dopo aver rimontato dall’ultimo al primo posto. Relegato al 22° posto della classifica piloti, Power ha estremamente bisogno che le cose girino a suo favore prima possibile. Meno critico, ma comunque complesso l’inizio della stagione 2026 del sei volte campione Scott Dixon , 13° in campionato. “Iceman” spera di trovare nel circuito di Arlington le occasioni giuste per fare la differenza, soprattutto in ambito strategico, ritornando vicino ai vertici.

Schumacher spera in una gara senza problemi

Il ritiro nel primo giro di St. Petersburg e il problema tecnico ai box nella Phoenix 250 hanno relegato Mick Schumacher all’ultimo posto della classifica. Ma il primo lampo del tedesco è già arrivato con un brillante quarto posto nelle qualifiche di Phoenix, all’esordio su un ovale. Come affermato nelle interviste, il figlio d’arte è convinto che, nonostante le circostanze sfortunate, la direzione intrapresa con il team Rahal sia quella giusta. Nella lotta per il titolo di Rookie of the Year per ora la sta spuntando Dennis Hauger, veloce e soprattutto solido al volante della Dallara-Honda #19 di Dale Coyne Racing.

Le info sul GP di Arlington

La prima edizione del Gran Premio di Arlington si svolgerà sulla distanza di 70 giri, pari a 191 miglia e 307 km di gara. Previste due soste, ma essendo un circuito del tutto nuovo squadre e piloti arriveranno alla gara con molte incognite, specialmente sul fronte degrado gomme. Diretta della gara domenica 15 marzo alle ore 18:00 su Sky Sport F1, in live streaming anche su NOW.