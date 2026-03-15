Indycar, prima pole per Ericsson: gara anticipata alle 17 italiane live su Sky e NOW

Tra i muretti di Arlington Marcus Ericsson ha firmato la prima Pole in IndyCar davanti a Palou e O’Ward. Sabato da dimenticare tanto per i Penske, quanto per Dixon e Lundgaard. Mick Schumacher 17°. Il fortissimo vento atteso per oggi ha portato ad anticipare la gara di un’ora. Diretta su Sky Sport F1 a partire dalle 16:50, in live streaming anche su NOW

Ad Arlington Marcus Ericsson ha battuto il campione in carica Alex Palou nell’attacco al giro veloce, conquistando la prima Pole Position della carriera in IndyCar nelle strettissime strade del nuovo circuito cittadino. Ai piedi dell’AT&T Stadium, casa dei Dallas Cowboys e dei Texas Rangers, la Dallara-Honda Andretti numero 28 dello svedese si è rivelata la più veloce nella Fast6 - terza ed ultima sessione di qualifica – e Alex Palou nulla ha potuto contro il vincitore della Indy500 2023. Per Ericsson non è solo la prima Pole in IndyCar, ma anche la prima da Silverstone 2013, quando il 35enne di Kumla partiva davanti a tutti a Silverstone in GP2.

Prima qualifica positiva per Power in Andretti Seconda fila per la Arrow McLaren di Pato O’Ward e Will Power, alla prima qualifica soddisfacente dal debutto con i colori Andretti. Dietro di loro la coppia Meyer Shank Racing, prima con Felix Rosenqvist, poi con Marcus Armstrong. Settimo Kyle Kirkwood, eliminato nella Fast 12 (Q2) proprio dal compagno Ericsson. Tra gli outsiders per la gara occhi puntati sui piloti Ed Carpenter Racing: Christian Rasmussen proverà a rifarsi dalla delusione di Phoenix partendo dall’ottava casella, due posizioni più avanti di Alexander Rossi.

Delusione in casa Penske Il Team Penske, invece, ha raccolto molto meno del previsto. Al mancato accesso in Q3 di David Malukas (nono) e Josef Newgarden (11°) si è aggiunto l’incidente di Scott McLaughlin nel primo turno. Il neozelandese ha sbattuto in curva otto e oggi partirà in 25^ ed ultima posizione. Un sabato storto per la squadra guidata da Jonathan Diuguid, già colpita nelle seconde prove dall’incidente di Josef Newgarden, costretto ad utilizzare il muletto per la qualifica.

Dixon solo 20°, Mick Schumacher eliminato nella Q1 A proposito di veterani, ad ora la nuova stagione non sta dando molte soddisfazioni a Scott Dixon, bloccato addirittura al 20° posto della griglia. Fine settimana molto complicato per “Iceman”, finito ancor prima in testacoda nelle prove libere 2 e, pochi secondi dopo, colpito da Will Power all’altezza di curva 4. Quanto a Mick Schumacher, il terzo weekend in IndyCar è stato, almeno per ora, più in linea con le difficoltà di St. Petersburg. Il tedesco non è andato oltre il 17° posto, subendo l’eliminazione nel primo turno, seguito peraltro dalla Arrow McLaren di un amareggiato Christian Lundgaard.