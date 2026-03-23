Sbk 2027, Aruba avrà Ducati ufficiali: acquisito ramo d'azienda da Feel RacingNOVITA'
Dalla stagione 2027 Aruba gestirà in proprio le Ducati ufficiali nel mondiale Superbike, acquisendo da Feel Racing il ramo d’azienda legato alla top class delle “derivate”. La struttura della famiglia Casolari proseguirà, invece, il proprio impegno in Supersport
Con una nota diffusa oggi alla stampa, il team Aruba.it Racing - Ducati ha annunciato che, dal prossimo anno, sarà la nuova società Aruba Racing Srl a gestire le operazioni della squadra ufficiale nel mondiale Superbike, a seguito di un accordo che ha portato all’acquisizione del ramo d’azienda Superbike di Feel Racing.
Una storia lunga 30 anni
La notizia è a suo modo storica, perché dopo aver debuttato nel mondiale nel 1995 (con l’allora denominato Team Gio.Ca.Moto) la struttura capitanata da Daniele Casolari è stata il punto di riferimento per la “messa a terra” del progetto ufficiale di Ducati in Superbike per quasi trent’anni, dal 1999 al 2010 e poi dal 2014 a oggi. Il legame con Aruba è nato nel 2015, quando l’azienda di Stefano Cecconi ha messo per la prima volta il proprio logo sulle carene delle Rosse di Borgo Panigale, diventando title sponsor della squadra ufficiale.
Una rossa vincente
La partnership ha prodotto risultati di altissimo livello in diverse categorie: il successo nel Campionato Europeo Superstock con Michael Ruben Rinaldi nel 2017, i due titoli iridati nel Campionato del Mondo Supersport 2023 (con Nicolò Bulega) e 2024 (con Adrian Huertas), fino ai mondiali Superbike vinti da Alvaro Bautista nel 2022 e 2023. A questi si aggiungono quattro titoli team in Superbike e il contributo ai quattro mondiali costruttori vinti consecutivamente da Ducati.
Fiducia nel futuro
La scelta di “internalizzare” l’impegno da parte di Aruba testimonia non solo il forte investimento fatto dal marchio nel mondiale Superbike, ma anche la fiducia nel confronti del futuro della categoria, appeso alla ridefinizione dei regolamenti per il 2027 e legato alle scelte che la proprietà di Liberty Media farà nei confronti della categoria.
Conferma in Supersport
Feel Racing continuerà il proprio impegno nel mondiale Supersport (con il Feel Racing WorldSSP Team) e porterà avanti l’attività commerciale di Feel Racing Parts, così come le collaborazioni nel settore hospitality e logistica, in particolare al fianco di Ducati nel Campionato MotoGP.