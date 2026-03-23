Dalla stagione 2027 Aruba gestirà in proprio le Ducati ufficiali nel mondiale Superbike, acquisendo da Feel Racing il ramo d’azienda legato alla top class delle “derivate”. La struttura della famiglia Casolari proseguirà, invece, il proprio impegno in Supersport BULEGA L'ITALIANO PIU' VINCENTE IN SBK

Con una nota diffusa oggi alla stampa, il team Aruba.it Racing - Ducati ha annunciato che, dal prossimo anno, sarà la nuova società Aruba Racing Srl a gestire le operazioni della squadra ufficiale nel mondiale Superbike, a seguito di un accordo che ha portato all’acquisizione del ramo d’azienda Superbike di Feel Racing.

Una storia lunga 30 anni La notizia è a suo modo storica, perché dopo aver debuttato nel mondiale nel 1995 (con l’allora denominato Team Gio.Ca.Moto) la struttura capitanata da Daniele Casolari è stata il punto di riferimento per la “messa a terra” del progetto ufficiale di Ducati in Superbike per quasi trent’anni, dal 1999 al 2010 e poi dal 2014 a oggi. Il legame con Aruba è nato nel 2015, quando l’azienda di Stefano Cecconi ha messo per la prima volta il proprio logo sulle carene delle Rosse di Borgo Panigale, diventando title sponsor della squadra ufficiale.

Una rossa vincente La partnership ha prodotto risultati di altissimo livello in diverse categorie: il successo nel Campionato Europeo Superstock con Michael Ruben Rinaldi nel 2017, i due titoli iridati nel Campionato del Mondo Supersport 2023 (con Nicolò Bulega) e 2024 (con Adrian Huertas), fino ai mondiali Superbike vinti da Alvaro Bautista nel 2022 e 2023. A questi si aggiungono quattro titoli team in Superbike e il contributo ai quattro mondiali costruttori vinti consecutivamente da Ducati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WorldSBK (@worldsbk) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Fiducia nel futuro La scelta di “internalizzare” l’impegno da parte di Aruba testimonia non solo il forte investimento fatto dal marchio nel mondiale Superbike, ma anche la fiducia nel confronti del futuro della categoria, appeso alla ridefinizione dei regolamenti per il 2027 e legato alle scelte che la proprietà di Liberty Media farà nei confronti della categoria.