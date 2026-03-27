Vicky Piria correrà con la Ferrari 296 Challenge e prenderà parte al Campionato Italiano GT Sprint insieme a Giacomo 'Jack' Ghermandi con la Scuderia Ghermandi by Zanasi Racing. "Correre in Ferrari rappresenta il coronamento del sogno che avevo sin da bambina", ha detto la talent della squadra di Sky Sport F1

Grande notizia per Vicky Piria . La pilota e talent di Sky Sport F1 comporrà insieme a Giacomo 'Jack' Ghermandi l'equipaggio 203 con cui Scuderia Ghermandi by Zanasi Racing affronterà la stagione 2026 nel Campionato Italiano GT Sprint . L'obiettivo sarà provare a recitare un ruolo da protagonista a bordo della performante Ferrari 296 Challenge . Il primo appuntamento sarà a Imola dal 24 al 26 aprile, per poi fare tappa a Vallelunga, Mugello e Monza.

Vicky Piria: "Un sogno poter correre con Ferrari"

"Correre in Ferrari - ha detto Piria - rappresenta il coronamento del sogno che avevo sin da bambina! Il fatto di poterlo realizzare con una realtà come Zanasi Racing è motivo di grande orgoglio e sono sicura che insieme al mio compagno di squadra, Giacomo Ghermandi, saremo in grado di cogliere grandi risultati e dare vita a un progetto sportivo di rilievo. Spero che questo sia solo l'inizio di una grande storia".