Indycar, Palou in pole: gara LIVE oggi su Sky

Palou torna in Pole in IndyCar intascando il miglior tempo nelle qualifiche del GP dell’Alabama. Brutto incidente per Power, illeso dopo aver perso i freni. Gara in diretta oggi su Sky Sport F1 dalle 19:05, in live streaming anche su NOW

Alex Palou regna nel sabato di Barber conquistando la Pole Position del Gran Premio dell’Alabama, la seconda consecutiva nel circuito di Birmingham e la 13esima in carriera. 1:06.234, questo il tempo che ha consentito alla Dallara-Honda numero 10 del quattro volte campione IndyCar di guardare tutti dall’alto verso il basso al termine della Fast 6, ultimo turno di qualifica. Seguendo McLaughlin, Malukas ed Ericsson, Palou è peraltro diventato il quarto poleman diverso in altrettante gare: vedremo se il catalano sarà anche il primo a convertire la Pole in vittoria quest’anno, puntando a bissare il successo dello scorso anno.

Freni ko per Power, incidente pesante in curva 6 Palou ha apposto la firma su delle qualifiche iniziate letteralmente col botto. Nel primo turno, infatti, Will Power ha perso i freni posteriori arrivando a 264 km/h nella staccata di curva 6 e finendo dritto per dritto contro il muro. Un problema decisamente grave quello occorso sulla numero 26 di Andretti, ma la solidità delle Dallara ha permesso all’australiano di non riportare conseguenze. Avendo provocato la bandiera rossa, Power ha perso i migliori due tempi, venendo spostato al 23° posto della griglia.

Malukas salva Penske, McLaughlin limita i danni dopo il botto delle prove Tornando ai risultati, seconda piazza per David Malukas, unico pilota del Team Penske capace di entrare nell’ultima fase in un sabato decisamente affannoso per la squadra del Capitano. La gioia della prima fila di Malukas ha infatti compensato il duro lavoro svolto per preparare e mettere in pista il muletto di Scott McLaughlin, a muro nelle seconde prove. Il neozelandese ha perso il controllo in curva uno appoggiando la ruota anteriore destra sull’erba, girandosi e impattando “di schiena” contro le barriere. Le stesse sono state addirittura trapassate dalla Penske di McLaughlin, che ha aperto protezioni e recinzioni ritrovandosi con metà macchina oltre il muro. Pilota illeso, ma weekend molto più in salita considerando il 14° posto siglato in qualifica con l’auto di backup. Come detto, Malukas ha comunque tenuto alto il nome della squadra, strappando il secondo posto a poco più di un decimo da Palou. Grande prestazione anche per Graham Rahal, terzo nonostante l’utilizzo di gomme usate rispetto agli altri. Il figlio d’arte ha preceduto un eccellente Marcus Armstrong, la cui Meyer Shank numero 66 ha avuto la meglio sul leader del campionato Kyle Kirkwood, autore di una sbavatura all’ultima curva. Armstrong ha fatto una grande differenza anche nei confronti del compagno Felix Rosenqvist, solo 18°. Escursione sull’erba nella Q3 anche per Romain Grosjean, che però si è già detto molto soddisfatto di aver portato Dale Coyne Racing al sesto posto.

Bene Ferrucci, McLaren lontane In quarta fila troviamo Santino Ferrucci e Marcus Ericsson. Il primo si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto dai tecnici A. J .Foyt Racing, sebbene un lungo all’ultima curva abbia compromesso l’accesso alla Fast 6. Dietro ad Ericsson ha trovato posto Newgarden, ottavo, che ha affermato di non aver ottimizzato al meglio il proprio pacchetto. Ancora pochi sorrisi in casa Arrow McLaren: Christian Lundgaard non è andato oltre il 10° tempo, mentre Pato O’Ward ha chiuso al 12° posto, ultimo della Fast 12 (Q2).