Indycar, Graham Rahal torna sul podio ad Atlanta. Perchè è una "questione di famiglia"

Il padre Bobby ha vinto la corsa più veloce del pianeta, la 500 miglia di Indianapolis, nel 1986. Graham, il figlio non era ancora nato, ma l’influenza di questo successo ha praticamente condizionato tutta la famiglia. Quando Bobby è ritornato in Formula Uno (aveva corso con la Wolf due Gran Premi senza successo), ci è ritornato come dirigente della Jaguar nel 2000, anche se senza troppa fortuna. Graham undicenne, diverse volte ha fatto capolino nel paddock, respirando quella atmosfera che poi lo ha portato a fare delle corse automobilistiche il suo lavoro. Certo non è stato così efficace come il padre, ma alla fine ha sempre cercato di dare il massimo e anche domenica nella gara di Barber, è stato protagonista di un riscatto particolarmente motivante. Ha iniziato a correre in Kart nel 2000, molto giovane e nel 2007 contro tutto e tutti, fu ingaggiato dal team Newman/Haas/Lanigan Racing per correre nella Champ car, attuale Indycar. E’ vero era il team “quasi” del padre, ma alla fine era in squadra con il campione in carica Sebastien Bourdais e si aggiudicò il quarto posto in classifica.