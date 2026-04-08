Il team privato AF Corse ha presentato ufficialmente team e livrea (in precedenza mostrata sui social) della Ferrari 499P con cui parteciperà al WEC 2026. L'appuntamento al Kilometro Rosso di Bergamo, la macchina avrà ancora una livrea gialla con inserti rossi e sarà guidata dal trio composto da Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, vincitori dell'ultima 24 Ore di Le Mans. Di seguito, le FOTO della nuova livrea della Ferrari 499P del team AF Corse

LE FOTO DELLA 499P DEL TEAM UFFICIALE