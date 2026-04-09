In arrivo un nuovo weekend di motori su Sky e in streaming su NOW , con le tappe del WRC, l’inizio di stagione del GTWC e del Lamborghini Super Trofeo, e il Sail GP. Il calendario, tutti gli orari e la guida tv

Il World Rally Championship torna in Europa con il quarto weekend della stagione che si correrà tra gli sterrati della Croazia. Si parte sabato con la prima TV Stage programmata alle 11 (Sky Sport Uno e Sky Sport F1), mentre alle 15 sarà il momento della seconda live (Sky Sport F1). Domenica la giornata decisiva: alle 9 la terza TV Stage (Sky Sport Arena e Sky Sport F1), mentre alle 13 il finale con la Powerstage conclusiva (Sky Sport Uno e Sky Sport F1). Dalla Croazia alla Francia, per l’inizio di stagione del GT World Challenge Europe, con i 59 equipaggi pronti ad affrontare una stagione che prevede 10 round. Appuntamento sabato alle 18 con il primo round, la 1000 km del Paul Ricard, in programma su Sky Sport Max. Sul circuito francese parte anche l’inizio di stagione del Lamborghini Super Trofeo, il campionato monomarca della Casa di Sant’Agata Bolognese giunto alla 18esima edizione. Sabato alle 14.40 il semaforo verde di Gara 1, mentre domenica alle 12.30 sarà il momento di Gara 2, con entrambe le gare in diretta su Sky Sport MotoGP. Dalla pista al mare, con il quarto evento dell’anno del Sail GP in Brasile, il Gran Premio di Rio de Janeiro. Day 1 in programma sabato dalle 20 su Sky Sport Arena, mentre il Day 2 sarà domenica dalle 20 su Sky Sport Uno. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.