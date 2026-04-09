WRC, in Croazia tutti a caccia di Toyota

WRC, in Croazia tutti a caccia di Toyotarally
Alla prima su asfalto della stagione, Hyundai e Ford M-Sport proveranno a ridurre il gap tecnico con la Casa giapponese, dominatrice dei tre appuntamenti di apertura del WRC 2026. Tutta la stagione del grande Rally sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW
Il conto alla rovescia è finito: giovedì 9 aprile è iniziato il Rally di Croazia 2026, quarto appuntamento del Campionato del Mondo Rally, e mai come quest’anno l’asfalto dei Balcani si presenta come un banco di prova cruciale per uomini e mezzi. Le strade attorno a Fiume, celebri per il grip variabile e i continui cambi di ritmo, promettono spettacolo e colpi di scena sin dalle prime speciali.
Croazia di nuovo protagonista ma senza Ogier
Dopo un anno di assenza, la Croazia torna nel calendario del Campionato del Mondo Rally, riportando in scena una delle gare più tecniche del mondiale. L'ultima edizione, quella del 2024, aveva visto il successo di Sébastien Ogier, autore di una prestazione fatta del perfetto mix di velocità Ed esperienza. Il fenomeno francese aveva infatti conquistato la corsa sull’ultima prova speciale, sfruttando gli errori di Neuville ed Evans. Quest’anno però il nove volte iridato non sarà al via, contribuendo a rendere ancora più incerta la lotta per la vittoria.
Evans-Solberg, sfida aperta. Hyundai cerca risposte sull'asfalto
Il Rally di Croazia arriva in un momento chiave della stagione, con il confronto tra Elfyn Evans e Oliver Solberg che inizia a delineare le prime vere gerarchie del 2026. Due approcci diversi, due stili quasi opposti, ma una velocità che li ha resi i principali riferimenti in questo avvio di campionato. Alle loro spalle, però, resta tutta da valutare la reale capacità di Hyundai di ridurre il gap mostrato nei primi tre appuntamenti stagionali rispetto a Toyota. Fin qui, il confronto tecnico ha premiato nettamente la casa giapponese, ma l’asfalto croato rappresenta un terreno diverso, dove potrebbero emergere nuovi equilibri. In questo contesto, Thierry Neuville è chiamato a dare un segnale forte: la velocità non gli è mai mancata in Croazia, ma servono risposte dalla i20 Rally1 per permettere al campione del mondo 2024 di inserirsi concretamente nella lotta al vertice. A dare manforte al belga e a Adrien Fourmaux ci sarà Hayden Paddon, che torna al volante della terza i20 dopo una prestazione complicata a Monte Carlo. Attenzione anche agli outsider, capitanati da Takamoto Katsuta fresco vincitore del Safari Rally Kenya.