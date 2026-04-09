WRC, in Croazia tutti a caccia di Toyota

Alla prima su asfalto della stagione, Hyundai e Ford M-Sport proveranno a ridurre il gap tecnico con la Casa giapponese, dominatrice dei tre appuntamenti di apertura del WRC 2026. Tutta la stagione del grande Rally sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW IL CALENDARIO DEL MONDIALE RALLY 2026

Il conto alla rovescia è finito: giovedì 9 aprile è iniziato il Rally di Croazia 2026, quarto appuntamento del Campionato del Mondo Rally, e mai come quest’anno l’asfalto dei Balcani si presenta come un banco di prova cruciale per uomini e mezzi. Le strade attorno a Fiume, celebri per il grip variabile e i continui cambi di ritmo, promettono spettacolo e colpi di scena sin dalle prime speciali.

Croazia di nuovo protagonista ma senza Ogier Dopo un anno di assenza, la Croazia torna nel calendario del Campionato del Mondo Rally, riportando in scena una delle gare più tecniche del mondiale. L'ultima edizione, quella del 2024, aveva visto il successo di Sébastien Ogier, autore di una prestazione fatta del perfetto mix di velocità Ed esperienza. Il fenomeno francese aveva infatti conquistato la corsa sull’ultima prova speciale, sfruttando gli errori di Neuville ed Evans. Quest’anno però il nove volte iridato non sarà al via, contribuendo a rendere ancora più incerta la lotta per la vittoria.