L'esordio del GT World Challenge Europe 2026 al Paul Ricard vede il trionfo dell'Aston Martin #7 di Drudi, Sorensen e Thiim. Giornata dolceamara per i colori italiani: mentre Riccardo Pera brilla con una vittoria in Bronze Cup, Valentino Rossi e le Ferrari di AF Corse terminano lontani dalle posizioni di vertice GUARDA IL SORPASSO DA CINEMA DI GOUNON

Parte nel segno di Aston Martin la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Endurance Cup. Sul tracciato del Circuit Paul Ricard è la #7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi, Marco Sørensen e Nicki Thiim a conquistare la vittoria, al termine di una gara intensa, strategica e ricca di colpi di scena. Il momento chiave arriva nell’ultima ora: quando la Mercedes-AMG #48 sembrava avere ormai la gara in mano con oltre 18 secondi di vantaggio, una Safety Car ricompatta il gruppo e riapre completamente i giochi. Alla ripartenza, la vettura inglese, con Thiim al volante, sfrutta al meglio la situazione, tornando in lotta velocemente e piazzando l’attacco decisivo che vale la prima vittoria stagionale e la leadership del campionato.

Spettacolo puro e duelli senza respiro E' stata una gara vera, combattuta in ogni fase, con molti ribaltamenti e bagarre serrate. Tra i momenti più iconici, il clamoroso salto sul cordolo del Mistral da parte della Mercedes #3 del Verstappen.com con Jules Gounon al volante, simbolo perfetto dell’aggressività e del livello di competizione visto in pista. Alla fine, la Mercedes-AMG #48 di Auer–Stolz–Engel deve accontentarsi della seconda posizione a soli 0,8 secondi, mentre completa il podio la McLaren #58 Garage 59, protagonista assoluta con una straordinaria terza posizione assoluta pur essendo un equipaggio Gold. Vedi anche GTWC, pazzo Gounon: decolla a 270 all'ora e ne passa tre

Pera da applausi: vittoria Bronze e top performance assoluta Da sottolineare la grande prestazione di Riccardo Pera, che conquista la vittoria nella Bronze Cup con la #97 Rutronik Racing (Porsche 911 GT3 R EVO) insieme ad Au e Hartog. Un risultato di spessore impreziosito da una solida 13ª posizione assoluta, a conferma di un weekend gestito con grande maturità e ritmo.

Weekend complicato per gli italiani Non sorride Valentino Rossi, che chiude fuori dalla top 10 con la BMW M4 GT3 Evo #46 del Team WRT. Una gara che non ha rispecchiato la buona costanza mostrata dal team nelle prove e che si è trasformata in un progressivo arretramento, con una performance complessivamente al di sotto delle aspettative, sia per lui che per i suoi compagni di squadra, che hanno di fatto faticato nella costanza di prestazione per tutta la durata delle 6h. Gara complicata anche per Raffaele Marciello: problemi di affidabilità hanno tarpato le ali a un’idea di rimonta nonostante il passo da vertice espresso. L’elvetico, al volante della BMW #98 Rowe Racing, chiude comunque in sesta posizione.

Ferrari in difesa, 19° il fratellino di Leclerc Weekend difficile per Ferrari, costretta a una gara in totale difesa. Le AF Corse 296 GT3 Evo non riescono mai a inserirsi nella lotta di vertice: la #51 di Rovera, Nielsen e Mosca finisce 14^, la #50 del fratellino di Leclerc 19^. Un risultato che evidenzia le difficoltà incontrate sul passo gara e nella gestione complessiva del weekend.

Lamborghini: stagione di costruzione Fine settimana complicato anche per le nuove Lamborghini Temerario GT3, ancora lontane dalle posizioni che contano. Resta comunque un passaggio fondamentale in una stagione che servirà soprattutto a raccogliere dati e sviluppare la vettura in vista del futuro. Le Audi di Patrese (28°) e Di Folco (43°) limitano i danni in una gara segnata da penalità e poco feeling, senza mai riuscire a trovare il ritmo per essere protagonisti.

I vincitori di classe PRO #7 Comtoyou Racing (Aston Martin) #48 Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #32 Team WRT (BMW) GOLD #58 Garage 59 (McLaren) #111 CSA Racing (McLaren) #998 Rowe Racing (BMW) SILVER #9 Pure Rxcing (Porsche) #30 Team WRT (BMW) #21 Comtoyou Racing (Aston Martin) BRONZE #97 Rutronik Racing (Porsche) #87 Winward Racing (Mercedes-AMG) #991 Paradine Competition (BMW)