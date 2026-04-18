Il pilota Juha Miettinien, 66 anni, alla guida di una BMW, ha perso la vita in un grave incidente di gara avvenuto nella prima fase delle qualificazioni della 24 ore del Nurburgring. La gara, cui era iscritto anche Max Verstappen, non in pista al momento dell'incidente, è stata immediatamente sospesa. L'incidente ha coinvolto un totale di sette vetture. Gli altri piloti non sono in pericolo di vita

Un grave incidente di gara, avvenuto sabato pomeriggio sulla Nordschleife, durante Gara 1 delle qualifiche della 24 Ore del Nürburgring, ha causato la morte del 66enne pilota Juha Miettinen. Una ventina di minuti dopo l'inizio delle qualifiche uno scontro ha visto coinvolte sette vetture, tra cui la BMW 325i numero 121 con alla guida Miettinen. La direzione di gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa interrompendo la gara per permettere i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente, senza però riuscire a salvare la vita a Miettinen. Il pilota è stato trasportato in gravissime condizioni al Centro Medico del circuito, dove è morto dopo una serie di tentativi di rianimazione. Nessuno degli altri sei piloti è in pericolo di vita. La direzione di gara ha confermato che la competizione, cui era iscritto anche Max Verstappen, non in pista al momento dell'impatto, è ufficialmente sospesa: "I pensieri di tutti coloro che sono coinvolti nella 24 Ore del Nürburgring sono rivolti alla famiglia di Juha Miettinen" la dichiarazione della direzione nella serata di sabato.

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Il comunicato ufficiale Il comunicato ufficiale del circuito: “Durante la prima gara delle qualifiche ADAC 24h Nürburgring nelle battute iniziali si è verificato un grave incidente che ha coinvolto sette concorrenti. A seguito della carambola che ha coinvolto diversi veicoli, la direzione di gara ha immediatamente interrotto la gara per consentire le operazioni di recupero e soccorso. Nonostante l’immediato intervento dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare un pilota coinvolto, Juha Miettinen (al volante della BMW 325i, numero 121); il pilota è deceduto al Centro medico dopo che tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Gli altri sei piloti coinvolti sono stati trasportati al Centro medico e agli ospedali vicini per accertamenti di precauzione. Nessuno dei feriti versa in condizioni di pericolo di vita. La gara non riprenderà sabato sera. I pensieri di tutti coloro che sono coinvolti nella 24 Ore del Nürburgring vanno alla famiglia in lutto di Juha Miettinen. Verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del defunto pilota prima del via della gara di domenica in programma alle 13:00″