Toyota vince di forza la 6 Ore di Imola 2026, round d’apertura del FIA WEC. Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi hanno fatto la differenza riuscendo a regolare nella seconda metà della gara la Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi. Proprio Calado ha controllato nella prima fase riuscendo a gestire nel migliore dei modi la Toyota #8 di Brendon Hartley. Il neozelandese, dopo aver subito il sorpasso da parte della 499P #50 di Miguel Molina, al via con le gomme morbide contro le medie dei diretti avversari, ha restituito il favore dopo il primo passaggio ai box. Due Virtual Safety Car (VSC) hanno segnato la prima parte della corsa. La prima è scattata per un problema alla Lexus RC F GT3 #87 all’uscita delle ‘Acque Minerali’, tra l'altro simultanea al problema tecnico dell’auto gemella, mentre la seconda è arrivata dopo due ore per un errore alla Peugeot #93 di Nick Cassidy al Tamburello, insabbiatosi nella ghiaia per aver perso grip a gomme fredde.

Nel mentre, proprio pochi minuti prima la chiamata della VSC, la Toyota #8 ha preso il comando della corsa riuscendo a scavalcare la Ferrari #51 grazie alla scelta di non cambiare gomme, fattore che ha permesso di risparmiare tempo ai box e, successivamente, saltare davanti alla 499P dei campioni in carica. Parallelamente hanno perso terreno la Cadillac #12 e la Ferrari #50, sanzionate per il mancato rispetto della bandiera gialla in curva 13.