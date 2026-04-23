Rally Islas Canarias 2026, il calendario

Il rally spagnolo è pronto a scrivere un nuovo capitolo del WRC, con Katsuta leader inatteso ed il ritorno di Sordo e Ogier. Ecco il calendario delle prove e gli appuntamenti di visione LIVE su Sky e in streaming su NOW

Il Rally Islas Canarias, quinto round del mondiale, è una gara che non lascia spazio all’improvvisazione: strade larghe, grip elevatissimo e ritmo da circuito rendono ogni prova decisiva. L’edizione 2026 è già stata però condizionata da incognite aggiuntive: il maltempo dei giorni scorsi ha costretto gli organizzatori a rivedere parte del percorso, accorciando e invertendo alcune prove del venerdì. Saltano anche le due super speciali inizialmente previste, sostituite da passaggi all’interno dello stadio di Gran Canaria. Lo scorso anno Kalle Rovanperä dominò vincendo quasi tutte le speciali, ma quest’anno il finlandese non ci sarà. Occhio anche ai dettagli storici: Toyota è a un passo dal 300° podio nel WRC, un traguardo raggiunto finora solo da Ford.

Katstuta leader: pressione e storia Tutti gli occhi sono puntati su Takamoto Katsuta, che arriva alle Canarie da leader del mondiale dopo due vittorie consecutive, inclusa quella nel recente rally di Croazia. Un risultato che lo rende il primo pilota non europeo in testa alla classifica WRC e il primo giapponese capace di vincere due gare nella stessa stagione, per di più su superfici diverse. Per Katsuta però, aprire la strada questo weekend sarà una sfida nella sfida: meno riferimenti, asfalto inizialmente “pulito” e una pressione completamente nuova. Le Canarie diranno se il suo momento è destinato a durare. Taka dovrà innanzitutto vedersela con i suoi agguerriti compagni di squadra Evans e Solberg, chiamati a riscattare gli errori commessi in Croazia. Senza dimenticare Pajari, che arriva a Gran Canaria forte di 3 podi consecutivi. Attenzione anche a Hyundai: Neuville vuole riscattare l’epilogo disastroso di pochi giorni fa in Croazia. Fourmaux vuole replicare la sua vittoria su queste strade del 2020, quando la gara era valida per il campionato europeo rally.

Il ritorno dei veterani: Ogier e Sordo al via Il rally spagnolo segna anche il ritorno di due nomi simbolo del WRC: Sébastien Ogier e Dani Sordo. Per Ogier, campione del mondo in carica, gli asfalti spagnoli saranno l’occasione per riscattare i risultati di Montecarlo e Kenya – che hanno portato in dote al francese molti meno punti del previsto. Per Sordo è il debutto stagionale nella sua campagna part-time 2026 con la terza Hyundai i20 N Rally1. Lo spagnolo conosce poco le Canarie — una sola partecipazione, secondo posto nel 2005 — ma porta in dote un’esperienza enorme sugli asfalti iberici