Rally Canarie, Ogier domina la prima giornata

Rally delle Canarie all’insegna della cerimonia del the a metà della prima vera giornata di corsa, con le cinque Toyota che a ‘La Aldea 1’ sfilano in ordine di classifica con Ogier capofila, seguito da Evans, Pajari, Solberg e Katsuta. Subito dietro ecco le tre Hyundai, con distacchi contenuti. Per il giapponese, leader del campionato, la situazione rimane indecifrabile sotto il profilo degli assetti anche nella seconda parte della giornata, nel corso della quale nulla cambia e sostanzialmente tutto si conferma. Cinque Toyota in testa e Ogier che porta il proprio vantaggio alle soglie dei 9” su Solberg, che precede nell’ordine Pajari, Evans e Katsuta, scivolato a poco meno di mezzo minuto dal nove volte campione del mondo.