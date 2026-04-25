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Wrc, Rally Canarie: Ogier domina la prima giornata

Motori
©IPA/Fotogramma

La prima giornata del Rally delle Canarie si chiude nel segno delle Toyota. Ben 5 vetture della casa giapponese in testa alla classifica, con Sebastian Ogier capofila. Le Hyundai inseguono. Diretta su Sky e in streaming su NOW

CALENDARIO RALLY CANARIE

Rally delle Canarie all’insegna della cerimonia del the a metà della prima vera giornata di corsa, con le cinque Toyota che a ‘La Aldea 1’ sfilano in ordine di classifica con Ogier capofila, seguito da Evans, Pajari, Solberg e Katsuta. Subito dietro ecco le tre Hyundai, con distacchi contenuti. Per il giapponese, leader del campionato, la situazione rimane indecifrabile sotto il profilo degli assetti anche nella seconda parte della giornata, nel corso della quale nulla cambia e sostanzialmente tutto si conferma. Cinque Toyota in testa e Ogier che porta il proprio vantaggio alle soglie dei 9” su Solberg, che precede nell’ordine Pajari, Evans e Katsuta, scivolato a poco meno di mezzo minuto dal nove volte campione del mondo. 

Hyundai all'inseguimento

Dietro, cercano di tenere il passo le tre Hyundai, con lo spagnolo Sordo a dettare il passo davanti a Formaux e Neuville. Questi ultimi due già oltre il minuto di ritardo dal leader. Chiudono la Top Ten Mc Erlean (Ford M-Sport) e Yohan Rossel su Lancia, primo dei piloti WRC2. Solo undicesimo l’altro pilota M-Sport Armstrong, oltre i due minuti. Gli italiani: Daprà (Skoda) è quindicesimo, Trentin (Skoda) è ventesimo, molto in ritardo Chiarani su Citroen. Tutti su WRC2.

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