Wrc, Ogier vince il Rally delle Isole Canarie: dominio Toyota

Wrc, Ogier vince il Rally delle Isole Canarie: dominio ToyotaWRC FOTO da @OfficialWRC · X
Vince Ogier e la Toyota vola. Prossimo appuntamento il Rally del Portogallo fra due settimane, dove Evans arriverà guardando tutti dall’alto in basso e con 2 punti di vantaggio su Katsuta
Da qualunque lato lo si voglia guardare, il week end delle Canarie è stato un fine settimana trionfale per la Toyota che nel Rally spagnolo ha piazzato quattro macchine ai primi quattro posti della classifica assoluta, pur avendo mancato per un soffio il pokerissimo a causa dell’incidente occorso a Oliver Solberg nella penultima speciale, mentre era in lotta con Séb Ogier per la conquista della vittoria finale e dei punti addizionali del SuperSunday che avrebbero potuto rilanciare lo svedese in classifica generale. Dell’uscita di scena dello scandinavo ha beneficiato Elfyn Evans che così non solo ha guadagnato la seconda posizione sul podio, ma anche la leadership mondiale. Dunque il successo di tappa è andato al nove volte campione del mondo Ogier, anche quest’anno -almeno per ora- iscritto con un impegno part time, poco entusiasta dei nuovi regolamenti e in odore di ritiro a fine campionato, chissà magari col ritorno alle corse forse di Ott Tanak.
Alle spalle di Evans un tenace Sami Pajari, che ha preceduto Katsuta, decisamente sotto tono. Poi le tre Hyundai, sulle quali il migliore è stato il giovane Formaux e Mc Erlean, primo dei piloti Ford M-Sport. In WRC2 dominio assoluto della Lancia di Yohan Rossel, che ha corso un Rally a parte rispetto a tutti i suoi avversari e ottima prestazione da parte di Roberto Daprà su Skoda, 13° assoluto. Prossimo appuntamento il Rally del Portogallo fra due settimane, dove Evans arriverà guardando tutti dall’alto in basso e con 2 punti di vantaggio su Katsuta. Per Ogier 206 partenze, 68 vittorie, 117 podi (a -3 da Loeb), 375 punti conquistati nella Power stage, oltre 3200 punti nel mondiale. Ogier tornerà anche fra quindici giorni. E come un anno fa, se al cannibale sugli sterrati lusitani l’appetito verrà mangiando, ne vedremo davvero delle belle…