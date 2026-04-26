Wrc, Ogier vince il Rally delle Isole Canarie: dominio Toyota

Da qualunque lato lo si voglia guardare, il week end delle Canarie è stato un fine settimana trionfale per la Toyota che nel Rally spagnolo ha piazzato quattro macchine ai primi quattro posti della classifica assoluta, pur avendo mancato per un soffio il pokerissimo a causa dell’incidente occorso a Oliver Solberg nella penultima speciale, mentre era in lotta con Séb Ogier per la conquista della vittoria finale e dei punti addizionali del SuperSunday che avrebbero potuto rilanciare lo svedese in classifica generale. Dell’uscita di scena dello scandinavo ha beneficiato Elfyn Evans che così non solo ha guadagnato la seconda posizione sul podio, ma anche la leadership mondiale. Dunque il successo di tappa è andato al nove volte campione del mondo Ogier, anche quest’anno -almeno per ora- iscritto con un impegno part time, poco entusiasta dei nuovi regolamenti e in odore di ritiro a fine campionato, chissà magari col ritorno alle corse forse di Ott Tanak.