La 110^ 500 Miglia di Indianapolis è sempre più vicina e questo fine settimana il mitico catino dell’Indiana apre le porte alla IndyCar per l’Indy Grand Prix. Palou leader davanti a Kirkwood, mentre da Malukas in giù sono tutti obbligati a vincere. Gara live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Inizia finalmente il mese della 500 Miglia di Indianapolis, ma prima di sfrecciare a quasi 400 km/h nello storico ovale, la IndyCar va in scena nel circuito interno per l’Indy Grand Prix, dal 2014 antipasto della Indy500. Nel tracciato permanente, ispirato a quello utilizzato dalla Formula 1 tra il 2000 ed il 2007, Alex Palou si presenta da leader dopo la vittoria di Long Beach, grazie alla quale ha scavalcato un Kyle Kirkwood ora in ritardo di 17 punti. I quattro podi in cinque gare, di cui tre successi, ottenuti da Palou e la buona costanza di Kyle Kirkwood, il cui peggior risultato è il quinto posto di Barber, hanno permesso ai due di isolarsi e staccare la concorrenza, a partire da David Malukas, terzo a 63 lunghezze.

Palou e kirkwood tentano una prima fuga, malukas e gli altri obbligati a vincere L'Indy Grand Prix e la successiva 500 Miglia di Indianapolis assumono dunque una grande importanza nella rincorsa verso il titolo: Malukas, O'Ward, quarto e ancora a secco di podi, Lundgaard, Newgarden e McLaughlin non possono perdere ulteriore terreno, così come Dixon, il cui ritardo ammonta già a 85 punti. Al netto del rendimento di Palou e Kirkwood, per i piloti appena citati vincere diventa quasi imperativo. Discorso un po' diverso per Will Power, fermo al 14° posto in classifica (116 punti di ritardo) in seguito alla penalità rimediata a Long Beach per aver colpito il meccanico di Caio Collet uscendo dalla propria piazzola. Privato di un buon piazzamento, Power ha perso tanti punti, che spera di recuperare nell’intenso mese di maggio.

Mick schumacher torna nella pista del primo test indycar dopo cinque gare difficili L'esordio di Mick Schumacher in IndyCar non è stato per niente semplice ed il weekend di Long Beach non ha fatto eccezione. Tornando nella stessa pista in cui ha svolto il primo test con il Team Rahal, il tedesco si pone così l’obiettivo di farsi vedere finalmente ai vertici, dimostrando di poter digerire una categoria che, come affermato da lui stesso, si è rivelata molto più difficile del previsto.

Le statistiche di indianapolis: record di vittorie per power, ma palou è il favorito Guardando allo storico del GP di Indianapolis, proprio Power vanta il record di vittorie. Il due volte campione IndyCar, al primo anno con Andretti, ha conquistato cinque successi insieme al Team Penske, squadra forte di ben otto vittorie totali da quando il GP è stato istituito. In tempi più recenti, però, il GP ha avuto un solo dominatore: da tre anni a questa parte, infatti, è Alex Palou a salire sul gradino più alto del podio, togliendosi peraltro la soddisfazione di vincere nell’arco di due settimane prima il GP e poi la Indy500 del 2025. Tra i piloti attivi contiamo anche le due vittorie di Scott Dixon, più le singole di Josef Newgarden, Rinus VeeKay ed Alexander Rossi.