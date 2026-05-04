Le Ardenne accolgono il WEC per la 6 Ore di Spa, seconda gara stagionale. Toyota leader tra le Hypercar dopo la vittoria di Imola, ma Ferrari può rispondere nella pista in cui ha fatto doppietta l’anno scorso. In LMGT3 tutti all'attacco della BMW-WRT #69, leader di categoria. Gara live sabato 9 maggio alle ore 13:45 su Sky Sport 257, in live streaming anche in streaming su NOW TUTTE LE NEWS DAL MONDO DEI MOTORI

Il paddock del WEC fa tappa in Belgio per la 6 Ore di Spa-Francorchamps, una delle gare più iconiche nella lunga storia dell’endurance e, più in generale, del motorsport. I 7 km del tracciato belga, le cui 20 curve si snodano nei saliscendi delle comunità di Malmedy, Stavelot e Francorchamps, fanno da scenario al secondo episodio della battaglia tra Toyota e Ferrari per la testa della classe Hypercar, scontro in cui potrebbero inserirsi anche Alpine, BMW e Cadillac, nell'attesa di capire se Aston Martin e Peugeot possano andare oltre il ruolo di comprimari, mentre Genesis continuerà a sgrezzare la già ottima GMR 001 dopo il promettente esordio di Imola.

Toyota vs ferrari: atto secondo Grazie alla vittoria nell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Toyota ha iniziato il WEC 2026 con il piede giusto, conquistando il 50° successo proprio in occasione della 100esima gara, il tutto con la nuova TR010 Hybrid guidata al trionfo da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. Ferrari, quindi, punta a rifarsi partendo dai 19 punti intascati dai campioni del mondo Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado tra la Pole ed il secondo posto nel circuito del Santerno. L'evoluzione portata da Toyota ha fatto subito centro, mentre in Ferrari hanno preferito risparmiare gettoni senza implementare grandi cambiamenti dopo il trionfale 2025. Ciò nonostante, nel round italiano tanto la #50 (sesta in rimonta dopo una penalità) quanto soprattutto la #51 hanno convinto, quindi è lecito aspettarsi una 499P competitiva anche a Spa, a cui Maranello arriva forte della doppietta ottenuta l’anno scorso. Occhi puntati anche e soprattutto su quelle strategie che hanno deciso, a favore di Toyota, una 6 Ore di Imola giocata sui decimi ed incalzante per entrambi i marchi, vicinissimi su tutti i fronti. A caccia di sorrisi, invece, Robert Kubica, Phil Hanson e Ye Yifei, sempre al volante della Ferrari 499P #83 preparata da AF Corse ed arrivata al 10° posto a Imola dopo aver diversificato la strategia nel momento in cui sembrava arrivare la pioggia.

La situazione nella classifica costruttori La classifica costruttori alla vigilia della 6 Ore di Spa vede Toyota a quota 40 punti e Ferrari a 27, in ritardo di 13 lunghezze. Terza piazza per BMW (16 punti), le cui due M Hybrid V8 hanno ottenuto il quinto e settimo posto a Imola per un doppio arrivo in zona punti che ha permesso alla casa tedesca di precedere Alpine (13 punti) nonostante la #35, quarta al traguardo, sia arrivata davanti ad entrambe le LMDh schierate dal Team WRT. Voglia di riscatto, invece, per Cadillac e Jota, binomio che in Italia ha raccolto appena 4 punti, tutti della #38, con la #12 colpita da una penalità e fuori dalla Top10. Il marchio americano ed il team inglese sanno che l’aggiornata V. Series R ha del potenziale, guardando con ottimismo all’appuntamento belga. In fondo al gruppo Aston Martin e Peugeot, case che cercano un ruolo più concreto nel WEC. Se Aston Martin parte dai 2 punti artigliati dalla #007 di Gamble e Tincknell, bravi ad approfittare delle difficoltà altrui, Peugeot spera che Spa faccia dimenticare in fretta il difficilissimo weekend di Imola, chiuso mestamente senza punti. Passando a Genesis, la squadra coreana si prepara alla seconda sfida nel WEC dopo aver mostrato più di qualche sorriso all’esordio. Vedremo se le GMR 001 #17 e #19 avranno il potenziale per fare altri passi avanti in una pista che fa da test perfetto in vista della 24 Ore di Le Mans.

Novità nella lista iscritti Cadillac accoglie Louis Deletraz, pilota Wayne Taylor Racing nell’IMSA, per sostituire il convalescente Alex Lynn (operatosi al collo) sulla #12. Sulla #38, invece, esordio stagionale per Jack Aitken, obbligato ad assentarsi ad Imola per correre a Long Beach il terzo atto dell’IMSA. Stesso discorso per Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde, da Spa rispettivamente al volante delle BMW #15 e #20.