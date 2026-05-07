Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Rally Portogallo, dopo la prima giornata comanda Solberg, poi Fourmaux e Ogier

rally
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

La prima giornata del Rally di Portogallo si chiude nel segno della Toyota del giovane Oliver Solberg, il più veloce del gruppo. Alle sue spalle Fourmaux e Ogier, quarto Neuville. Il Rally di Portogallo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a domenica

La prima giornata del Rally di Portogallo, che segna il ritorno del Wrc sugli sterrati, sorride sì alle Toyota, ma mostra anche un interessante timido risveglio delle Hyundai. Il primo leader di questo lungo week end lusitano è il giovane Oliver Solberg, desideroso di riscatto dopo il grave errore commesso proprio nel finale della gara condotta testa a testa con il compagno di scuderia Séb Ogier alle Canarie. Il francese nove volte campione del mondo è dietro -in terza posizione- a 7”2, complice una prima speciale non esaltante nella quale non lo ha aiutato la scelta delle gomme (due hard davanti e due soft dietro) sul terreno asciutto e polveroso. Al secondo posto il primo dei piloti della squadra coreana, Adrien Fourmaux, ancora il più brillante in casa Hyundai. In quarta posizione un volenteroso Neuville. Solo quinto il leader della classifica Evans e addirittura settimo il giapponese Katsuta, indietro sin dal primo pomeriggio. Come sempre in ritardo e con fatica le tre M-Sport Ford (a McErlean e Armstrong si è aggiunto Sesks), dietro anche a Pajari e Sordo. In Wrc2 dopo le prime tre speciali è al comando la Skoda di Jan Solans, con un leggero vantaggio sulla Lancia di Gryazin e la Toyota di Cachòn. E’ scivolato in quarta posizione Yohan Rossel, leader della categoria cadetta. In ritardo Daprà, scavalcato in classifica generale anche dall’altro italiano Trentin.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

La Red Bull pensa a Oscar Piastri: il punto

mercato piloti

Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, Oscar Piastri (attualmente in...

Antonelli vince il Trofeo Bandini 2026

il premio

Il pilota italiano della Mercedes riceverà il prossimo 30 maggio il Trofeo Bandini 2026: "Un...

Moto2, SpeedRs passa alle sospensioni Wp

moto2

Il team di Luca Boscoscuro abbandona Öhlins da Le Mans. Le altre Boscoscuro rimangono con il...

La F1 ancora su Sky: in esclusiva fino al 2032

la casa della F1

Sky e Formula 1 annunciano l’estensione pluriennale della loro partnership in Italia, Regno Unito...

MotoGP a Le Mans, guida al GP Francia LIVE su Sky

8-10 maggio

MotoGP a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia, LIVE su Sky...
Vai alla sezione