Rally Portogallo, dopo la prima giornata comanda Solberg, poi Fourmaux e Ogier

La prima giornata del Rally di Portogallo, che segna il ritorno del Wrc sugli sterrati, sorride sì alle Toyota, ma mostra anche un interessante timido risveglio delle Hyundai. Il primo leader di questo lungo week end lusitano è il giovane Oliver Solberg, desideroso di riscatto dopo il grave errore commesso proprio nel finale della gara condotta testa a testa con il compagno di scuderia Séb Ogier alle Canarie. Il francese nove volte campione del mondo è dietro -in terza posizione- a 7”2, complice una prima speciale non esaltante nella quale non lo ha aiutato la scelta delle gomme (due hard davanti e due soft dietro) sul terreno asciutto e polveroso. Al secondo posto il primo dei piloti della squadra coreana, Adrien Fourmaux, ancora il più brillante in casa Hyundai. In quarta posizione un volenteroso Neuville. Solo quinto il leader della classifica Evans e addirittura settimo il giapponese Katsuta, indietro sin dal primo pomeriggio. Come sempre in ritardo e con fatica le tre M-Sport Ford (a McErlean e Armstrong si è aggiunto Sesks), dietro anche a Pajari e Sordo. In Wrc2 dopo le prime tre speciali è al comando la Skoda di Jan Solans, con un leggero vantaggio sulla Lancia di Gryazin e la Toyota di Cachòn. E’ scivolato in quarta posizione Yohan Rossel, leader della categoria cadetta. In ritardo Daprà, scavalcato in classifica generale anche dall’altro italiano Trentin.