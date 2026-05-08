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Rally Portogallo: Ogier in testa dopo la seconda giornata, poi Neuville e Pajari

Motori
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

È stato il solito Sébastien Ogier (Toyota) a prendersi la scena e chiudere la seconda giornata di gara in testa alla corsa, con un vantaggio di 3”7 sul belga Neuville (Hyundai) e 15”2 sul compagno di squadra Pajari. Il Rally di Portogallo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a domenica

C’era da aspettarselo. Dopo dieci speciali il Rally del Portogallo parla già francese. Ci ha provato Oliver Solberg (Toyota) a portarlo in un’altra direzione in mattinata, poi è arrivato Fourmaux (Hyundai) a selezionare la lingua preferita. Infine si è presentato il solito Sébastien Ogier (Toyota) a prendersi la scena e chiudere la seconda giornata di gara in testa alla corsa, con un vantaggio di 3”7 sul belga Neuville (Hyundai) e 15”2 sul compagno di squadra Pajari.

In sette in un minuto, più indietro gli italiani

In realtà a due giorni dalla fine del rally sono in sette i piloti racchiusi in un minuto, ma Ogier dà l’impressione di voler fare sul serio e di voler avviare proprio da qui la sua rincorsa al decimo titolo mondiale. Il leader del campionato Evans (Toyota) è solo quinto, il giapponese Katsuta (Toyota) settimo. In WRC2 è al comando la Lancia di Nikolay Gryazin, davanti a Solans (Skoda), Korhonen (Toyota) e Yohan Rossel (Lancia), tutti con distacchi molto contenuti. Gli italiani sono più indietro: Daprà e Trentin (entrambi su Skoda) sono rispettivamente 19° e 20° assoluto, ovvero 8° e 9° di categoria. 

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