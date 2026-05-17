Quinta vittoria in dieci gare per Debise, che torna in lotta per il titolo grazie alle cadute di Arenas e Masià in Gara 2. Podio per Oncu e Bayliss, Ferrari 5° e migliore degli italiani. In Sportbike torna a vincere Torres, bella gara per Ieraci (2°) e Vannucci (4°)

Un incontenibile Valentin Debise fa il bis nel weekend di Most della classe Supersport, affiancando al successo di Gara 1 anche quello di Gara 2. I suoi numeri iniziano a essere impressionanti: il francese di casa Evan Bros. ha vinto cinque gare su dieci corse in stagione, con due doppiette (Portogallo e Repubblica Ceca). Avendo avuto la meglio su un Can Oncu quasi perfetto, Debise è ora secondo nel mondiale, a diciannove punti di distacco dal leader Albert Arenas e davanti a Jaume Masià, oggi entrambi a terra e costretti a un pesante “zero”.

Le altre posizioni I due sono giunti al contatto alla curva venti quando Masià ha tentato il sorpasso su Arenas, pizzicando col piede la leva del freno della Yamaha del pilota di AS Racing che è caduto. Dopo aver scontato un long lap penalty come conseguenza, Masià è caduto per conto proprio. La stessa sorte è toccata a Tom Booth-Amos e Lucas Mahias, scivolati entrambi alla prima curva dell’ultimo giro, uno dopo l’altro. Ad approfittarne è stato Oli Bayliss, terzo alle spalle di Oncu e per la seconda volta quest'anno sul podio. Il caos delle prime posizioni ha favorito anche Aldi Mahendra, giunto quarto davanti a un solido Matteo Ferrari e ad Alessandro Zaccone, solitario al sesto posto. Settimo Philipp Oettl, che guadagna due posizioni grazie alle penalità di Filippo Farioli (ottavo) e Jeremy Alcoba (nono). Top ten per Federico Caricasulo e punti anche per Mattia Casadei, quattordicesimo dopo essere scattato dall’ultima casella dello schieramento (causa caduta in Superpole).