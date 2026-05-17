Superbike a Most: Debise non si ferma più in Supersport, Torres 1° nella Sportbikea most
Quinta vittoria in dieci gare per Debise, che torna in lotta per il titolo grazie alle cadute di Arenas e Masià in Gara 2. Podio per Oncu e Bayliss, Ferrari 5° e migliore degli italiani. In Sportbike torna a vincere Torres, bella gara per Ieraci (2°) e Vannucci (4°)
Un incontenibile Valentin Debise fa il bis nel weekend di Most della classe Supersport, affiancando al successo di Gara 1 anche quello di Gara 2. I suoi numeri iniziano a essere impressionanti: il francese di casa Evan Bros. ha vinto cinque gare su dieci corse in stagione, con due doppiette (Portogallo e Repubblica Ceca). Avendo avuto la meglio su un Can Oncu quasi perfetto, Debise è ora secondo nel mondiale, a diciannove punti di distacco dal leader Albert Arenas e davanti a Jaume Masià, oggi entrambi a terra e costretti a un pesante “zero”.
Le altre posizioni
I due sono giunti al contatto alla curva venti quando Masià ha tentato il sorpasso su Arenas, pizzicando col piede la leva del freno della Yamaha del pilota di AS Racing che è caduto. Dopo aver scontato un long lap penalty come conseguenza, Masià è caduto per conto proprio. La stessa sorte è toccata a Tom Booth-Amos e Lucas Mahias, scivolati entrambi alla prima curva dell’ultimo giro, uno dopo l’altro. Ad approfittarne è stato Oli Bayliss, terzo alle spalle di Oncu e per la seconda volta quest'anno sul podio. Il caos delle prime posizioni ha favorito anche Aldi Mahendra, giunto quarto davanti a un solido Matteo Ferrari e ad Alessandro Zaccone, solitario al sesto posto. Settimo Philipp Oettl, che guadagna due posizioni grazie alle penalità di Filippo Farioli (ottavo) e Jeremy Alcoba (nono). Top ten per Federico Caricasulo e punti anche per Mattia Casadei, quattordicesimo dopo essere scattato dall’ultima casella dello schieramento (causa caduta in Superpole).
Torres 1° nella Sportbike
Gara 2 della Sportbike ha visto il secondo successo stagionale di Antonio Torres, rappresentante del team ProDina Kawasaki XCI. In una corsa a sei piloti, lo spagnolo ha avuto la meglio su un convincente Bruno Ieraci con la Daytona 660 del CM Triumph Factory Racing, terzo il leader del mondiale David Salvador. Il vincitore di Gara 1 Matteo Vannucci ha perso terreno dal gruppo di testa a causa di un errore, ma ha chiuso quarto grazie alla caduta di Kas Beekmans, scivolato all’ultimo giro coinvolgendo Xavi Artigas. Bella gara di Carter Thompson con la Yamaha di BR Corse: l’australiano ha scontato un doppio long lap penalty per la carambola causata al primo giro di Gara 1, giungendo quinto. Tra gli italiani, a punti anche Mirko Gennai (tredicesimo) e Thomas Benetti (quattordicesimo). Da segnalare l’incidente della prima curva, in cui Elia Bartolini è scivolato coinvolgendo Jeffrey Buis, Loris Veneman, Humberto Maier e Fenton Seabright.