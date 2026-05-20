Indycar, 500 miglia di Indianapolis su Sky Sport

I 33 piloti, capitanati al via dal poleman Alex Palou , vincitore nel 2025 e quattro volte campione IndyCar, inseguono tutti un solo obiettivo - la vittoria – e qualsiasi risultato diverso dal primo posto non conta. Proprio Palou approccia la grande corsa vantando il ruolo di favorito, sia per la già citata vittoria della Indy500 2025 sia per la posizione di partenza. Alla media di 232,248 mp/h , pari a quasi 374 km/h , il catalano ha apposto la firma sulla seconda Pole Position nella Indy500, dimostrando che il numero uno gli calza a pennello anche quando non sembra il favorito. Lo spagnolo, infatti, ha strappato in extremis la qualificazione tra i primi 12, rischiando di partire dal 13° posto in giù. Nelle sessioni di domenica pomeriggio, però, qualcosa è cambiato e, insieme a Chip Ganassi Racing , Palou ha cambiato marcia, involandosi verso la seconda Pole a Indy.

Incidente pesante nelle prove, partecipazione di Rossi a rischio

Al di là di Palou, dopo le qualifiche a Indianapolis non sono mancati i colpi di scena. Se la prima settimana di prove è stata libera da incidenti, con grande sorpresa di tutti, ecco che nelle prove del lunedì, utili a sistemare le macchine in vista della gara, è arrivato il primo scontro con le barriere. Protagonista sfortunato Alexander Rossi, giratosi in curva due e finito a muro, per poi essere colpito dalla Arrow McLaren di Pato O'Ward, impossibilitato ad evitare l'impatto. Subito dietro, travolto dal caos, anche Romain Grosjean ha perso il controllo, sbattendo sul muro esterno. Se O'Ward e Grosjean hanno superato i controlli al centro medico, Rossi si è dovuto sottoporre ad un intervento per sistemare delle mini-fratture ad un dito della mano sinistra e alla caviglia destra. Il californiano, vincitore da esordiente dieci anni fa e secondo in griglia, cercherà in tutti i modi di tornare al volante della sua Dallara-Chevy #20 targata Ed Carpenter Racing, squadra già al lavoro sul muletto.

Un altro colpo di scena ha colpito, dopo le qualifiche, Jack Harvey e soprattutto Caio Collet, qualificatosi 10° al debutto. Entrambi i piloti hanno perso le rispettive posizioni per non aver superato le verifiche tecniche, venendo spostati in fondo alla griglia.