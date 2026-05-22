Kyle Busch è morto a 41 anni, lutto nel mondo dei motori e della Nascarnascar
Due volte campione della NASCAR Cup Series e uno dei più grandi piloti di questo sport, Kyle Busch è morto all'età di 41 anni. Il suo team aveva reso noto che era stato ricoverato per una grave malattia
Motorsport in lutto: Kyle Busch, due volte campione della NASCAR Cup Series, è morto all'età di 41 anni. La morte di Busch, annunciata dalla famiglia, dalla NASCAR e dalla Richard Childress Racing, ha rappresentato un colpo improvviso e devastante per la comunità degli sport motoristici. Il suo team aveva comunicato giovedì che Busch era stato ricoverato in ospedale per una grave malattia.
La carriera e i successi di Kyle Busch
Busch era alla sua 22^ stagione nella massima divisione NASCAR, dove ha vinto due titoli della Cup Series (2015 e 2019) e 63 gare: nono posto nella classifica di tutti i tempi per numero di vittorie nel circuito. Ma non solo: nelle altre due serie nazionali NASCAR, ha ottenuto 102 vittorie in quella che ora è la O'Reilly Auto Parts Series e 69 vittorie nella Craftsman Truck Series.
L'annuncio della morte di Busch: "Era un talento raro"
La famiglia Busch, la Richard Childress Racing e la NASCAR hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: "A nome della famiglia Busch, di tutto il team della Richard Childress Racing e di tutta la NASCAR, annunciamo con profondo dolore l'improvvisa e tragica scomparsa di Kyle Busch. Era un talento raro, uno di quelli che si incontrano una volta ogni generazione. Era grintoso, appassionato, incredibilmente abile e teneva profondamente a questo sport e ai suoi fan. Nel corso di una carriera durata oltre due decenni, Kyle ha stabilito record di vittorie nelle serie nazionali, ha vinto campionati al massimo livello della NASCAR e ha contribuito alla crescita della prossima generazione di piloti come proprietario di una scuderia nella Truck Series."