Due volte campione della NASCAR Cup Series e uno dei più grandi piloti di questo sport, Kyle Busch è morto all'età di 41 anni. Il suo team aveva reso noto che era stato ricoverato per una grave malattia

Motorsport in lutto: Kyle Busch, due volte campione della NASCAR Cup Series, è morto all'età di 41 anni. La morte di Busch, annunciata dalla famiglia, dalla NASCAR e dalla Richard Childress Racing, ha rappresentato un colpo improvviso e devastante per la comunità degli sport motoristici. Il suo team aveva comunicato giovedì che Busch era stato ricoverato in ospedale per una grave malattia.

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La carriera e i successi di Kyle Busch Busch era alla sua 22^ stagione nella massima divisione NASCAR, dove ha vinto due titoli della Cup Series (2015 e 2019) e 63 gare: nono posto nella classifica di tutti i tempi per numero di vittorie nel circuito. Ma non solo: nelle altre due serie nazionali NASCAR, ha ottenuto 102 vittorie in quella che ora è la O'Reilly Auto Parts Series e 69 vittorie nella Craftsman Truck Series.

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