Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Kyle Busch è morto a 41 anni, lutto nel mondo dei motori e della Nascar

nascar

Due volte campione della NASCAR Cup Series e uno dei più grandi piloti di questo sport, Kyle Busch è morto all'età di 41 anni. Il suo team aveva reso noto che era stato ricoverato per una grave malattia

Motorsport in lutto: Kyle Busch, due volte campione della NASCAR Cup Series, è morto all'età di 41 anni. La morte di Busch, annunciata dalla famiglia, dalla NASCAR e dalla Richard Childress Racing, ha rappresentato un colpo improvviso e devastante per la comunità degli sport motoristici. Il suo team aveva comunicato giovedì che Busch era stato ricoverato in ospedale per una grave malattia.

La carriera e i successi di Kyle Busch

Busch era alla sua 22^ stagione nella massima divisione NASCAR, dove ha vinto due titoli della Cup Series (2015 e 2019) e 63 gare: nono posto nella classifica di tutti i tempi per numero di vittorie nel circuito. Ma non solo: nelle altre due serie nazionali NASCAR, ha ottenuto 102 vittorie in quella che ora è la O'Reilly Auto Parts Series e 69 vittorie nella Craftsman Truck Series.

L'annuncio della morte di Busch: "Era un talento raro"

La famiglia Busch, la Richard Childress Racing e la NASCAR hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: "A nome della famiglia Busch, di tutto il team della Richard Childress Racing e di tutta la NASCAR, annunciamo con profondo dolore l'improvvisa e tragica scomparsa di Kyle Busch. Era un talento raro, uno di quelli che si incontrano una volta ogni generazione. Era grintoso, appassionato, incredibilmente abile e teneva profondamente a questo sport e ai suoi fan. Nel corso di una carriera durata oltre due decenni, Kyle ha stabilito record di vittorie nelle serie nazionali, ha vinto campionati al massimo livello della NASCAR e ha contribuito alla crescita della prossima generazione di piloti come proprietario di una scuderia nella Truck Series."

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

Morto Kyle Busch, lutto nel mondo dei motori

nascar

Due volte campione della NASCAR Cup Series e uno dei più grandi piloti di questo sport, Kyle...

Antonelli: "Io come Sinner? Lui un esempio"

KIMI&JANNIK

Da Montreal il leader del Mondiale di F1 parla dell'altro fenomeno dello sport italiano: "I...

Test SBK a Misano, Bulega ancora davanti a tutti

SBK

Secondo giorno di test Superbike a Misano, con quasi tutti i piloti della top class, più alcuni...

Hamilton: "Io non mi ritiro, resto qui"

F1 IN CANDA

Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1: "Ho ancora un...

Moto2, test con Nissin per IntactGp

motomondiale

Il produttore di freni giapponese punta a rientrare nel motomondiale in coppia con le sospensioni...
Vai alla sezione