Terzo appuntamento della stagione, secondo per l'Endurace Cup. A Monza si corrre una delle gare più speciali dell'anno: tre ore di sfida nel Tempio della Velocità, davanti al pubblico italiano e in uno dei circuiti più amati da piloti e appassionati. La 3 Ore sarà trasmessa in diretta integrale su Sky Sport Max a partire dalle ore 15:20 TUTTE LE NEWS DI MOTORI

Il GT World Challenge Europe powered by AWS torna in Italia per il terzo appuntamento della stagione 2026 e il secondo round della Endurance Cup. Dopo la spettacolare 1000km di Paul Ricard, il campionato SRO approda infatti a Monza per una delle gare più iconiche dell'anno: tre ore di sfida nel Tempio della Velocità, davanti al pubblico italiano e in uno dei circuiti più amati da piloti e appassionati. Il tracciato brianzolo si presenta con il layout introdotto negli ultimi anni, nuovo asfalto e una serie di modifiche apparentemente contenute ma che hanno cambiato in modo significativo l'approccio di guida. Le nuove configurazioni delle chicane hanno modificato punti di frenata, traiettorie e possibilità di sorpasso, rendendo Monza ancora più impegnativa pur mantenendo intatta la propria identità fatta di velocità massime, staccate al limite e lotte in scia che spesso si decidono negli ultimi metri.

Chi ci sarà al via, con Valentino Rossi che torna in un luogo per lui speciale Saranno ben 57 le vetture al via, suddivise tra 17 equipaggi PRO, 9 GOLD, 15 SILVER e 16 BRONZE, per una griglia che si conferma tra le più competitive al mondo. Ad arrivare a Monza con il morale più alto è certamente Mattia Drudi. Il pilota riminese ha conquistato il successo assoluto nella 1000km di Paul Ricard al volante dell'Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo #007 di Comtoyou Racing insieme a Marco Sørensen e Nicki Thiim, imponendosi al termine di una gara combattutissima. Un risultato che lo proietta tra gli osservati speciali anche nel weekend brianzolo. Monza rappresenta ovviamente uno dei round più sentiti dai piloti italiani. Oltre a Drudi, saranno della partita Alessio Rovera e Tommaso Mosca sulla Ferrari 296 GT3 Evo #51 di AF Corse, Mirko Bortolotti sulla nuova Lamborghini Temerario GT3 del TGI Team by GRT, Valentino Rossi sulla BMW M4 GT3 Evo #46 del Team WRT, Riccardo Pera sulla Porsche Rutronik Racing #97, Giacomo Petrobelli, Andrea Frassineti, Daniele Di Amato, Lorenzo Ferrari, Gabriele Piana, Lorenzo Patrese ed Eddie Cheever III. Grande attenzione sarà inevitabilmente riservata proprio a Valentino Rossi. Per il nove volte campione del mondo MotoGP, Monza è un luogo speciale. Qui il "Dottore" ha conquistato ben sette edizioni del Monza Rally Show, diventando uno dei protagonisti assoluti della storia recente dell'evento brianzolo. Nel GT World Challenge ha già festeggiato tre successi Sprint a Misano, ma il podio nella 3 Ore di Monza non è ancora riuscito ad agguantarlo. Un conto ancora aperto soprattutto dopo la sfortunata edizione del 2023, quando fu costretto al ritiro mentre occupava la seconda posizione assoluta e sembrava avere tutte le carte in regola per giocarsi il successo fino alla bandiera a scacchi.

E fari puntati anche sulla Mercedes-AMG GT3 Evo #48 Tra i protagonisti più attesi figura anche la Mercedes-AMG GT3 Evo #48 del Mercedes-AMG Team MANN-FILTER. La vettura della Stella di Stoccarda arriva infatti a Monza da vincitrice dell'edizione dello scorso anno grazie all'equipaggio formato da Maro Engel, Lucas Auer e Matteo Cairoli. Engel e Auer torneranno al volante anche quest'anno, affiancati da Luca Stolz, con l'obiettivo di difendere il successo conquistato dodici mesi fa. Occhi puntati anche sulla Mercedes-AMG Team Verstappen Racing #3 di Dani Juncadella, Chris Lulham e Jules Gounon, una delle vetture più attese del campionato grazie al coinvolgimento del progetto supportato da Max Verstappen. Da tenere sotto osservazione anche la BMW M4 GT3 Evo #98 di ROWE Racing con Augusto Farfus, Jake Dennis e Raffaele Marciello, oltre alla BMW #32 del Team WRT affidata a Charles Weerts, Kelvin van der Linde e Jordan Pepper. Ferrari si presenta invece a Monza con grandi ambizioni. AF Corse schiera tre Ferrari 296 GT3 Evo, con la #51 di Rovera, Mosca e Nicklas Nielsen pronta a recitare un ruolo da protagonista davanti al pubblico di casa. Attenzione anche alla #50 con Arthur Leclerc, Sean Gelael e Lilou Wadoux.