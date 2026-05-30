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WRC Rally Giappone, i risultati del venerdì: Evans leader dopo la prima tappa

rally
FOTO: @OfficialWRC

Il pilota gallese leader dopo la prima giornata (caratterizzata da strade umide nella mattinata e asciutte nel pomeriggio) davanti a Solberg, Ogier e Pajari. Nel Wrc2 Cachon in testa. La seconda giornata live su Sky

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Elfyn Evans guida il WRC del Giappone dopo la prima giornata. Il pilota gallese della Toyota ha chiuso davanti ai compagni di squadra con un distacco di 7"5 su Solberg e di 16"7 su Ogier. Foratura invece per il pilota di casa Katsuta. Prima giornata caratterizzata da strade a tratti umide a causa della pioggia notturna in mattinata e totalmente asciutte nel pomeriggio. In Wrc2 lo spagnolo Cachon (Toyota) in testa nei confronti della Ypsilon di Gryazin. Seconda giornata - che prevede 120,22 km cronometrati, con otto prove - nella notte italiana.

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