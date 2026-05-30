Il pilota gallese leader dopo la prima giornata (caratterizzata da strade umide nella mattinata e asciutte nel pomeriggio) davanti a Solberg, Ogier e Pajari. Nel Wrc2 Cachon in testa. La seconda giornata live su Sky

Elfyn Evans guida il WRC del Giappone dopo la prima giornata. Il pilota gallese della Toyota ha chiuso davanti ai compagni di squadra con un distacco di 7"5 su Solberg e di 16"7 su Ogier. Foratura invece per il pilota di casa Katsuta. Prima giornata caratterizzata da strade a tratti umide a causa della pioggia notturna in mattinata e totalmente asciutte nel pomeriggio. In Wrc2 lo spagnolo Cachon (Toyota) in testa nei confronti della Ypsilon di Gryazin. Seconda giornata - che prevede 120,22 km cronometrati, con otto prove - nella notte italiana.