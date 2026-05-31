Poker Toyota anche in Giappone, dove il pokerissimo salta per l'errore al sabato di Oliver Solberg. Ma la forza della squadra nipponica è straripante dinanzi a una Hyundai che fatica e non poco sull'asfalto a trovare una dimensione convincente e quella concretezza che servirebbe ai coreani anche per restare in corsa nel campionato costruttori, che così come oggi stanno le cose si annuncia già pressoché ipotecato dalla scuderia del Sol Levante. A spuntarla sui compagni di squadra è stato Elfyn Evans dopo un week end iniziato con la pioggia e terminato al caldo, durante il quale il pilota gallese non ha accusato cedimenti e ha -al contrario- messo fieno in cascina per affrontare con maggiore vantaggio quella fase intermedia del campionato oramai alle porte nella quale è solito accusare dei cali di rendimento e di concentrazione.