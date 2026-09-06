Wec, Giovinazzi in pole alla 6 ore di Austin

Antonio Giovinazzi e Ferrari hanno conquistato una Pole da brividi nelle qualifiche del WEC ad Austin. Tempo fotocopia al millesimo di Aitken sulla Cadillac #38, ma l’italiano lo ha registrato prima. Quinta la Ferrari #50, più attardata la AF Corse #83. In LMGT3 seconda Pole di fila per Dudu Barrichello su Aston Martin. Oggi la gara dalle ore 19:50 su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW.

Antonio Giovinazzi ha ottenuto una grandiosa Pole Position nelle qualifiche del WEC ad Austin, riportando la Ferrari 499P #51 in cima alla griglia di partenza. Il pilota italiano ha fermato il cronometro in 1'52"445, stesso identico riferimento fatto segnare pochi istanti dopo da Jack Aitken sulla Cadillac #38. Ad assegnare la Pole è stato quindi l'ordine di realizzazione del tempo: Giovinazzi lo ha registrato per primo, consegnando alla Ferrari la prima casella della 6 Ore di Austin per il terzo anno di fila. Un risultato importante per il Cavallino, che torna così in pole dopo quella ottenuta a Imola e conquista la seconda partenza al palo della stagione 2026. Per Giovinazzi è invece la quinta pole position nel WEC, mentre la 499P raggiunge quota dieci complessive nel campionato.

Ferrari accorcia nelle classifiche mondiali La prestazione della #51 assume inoltre un valore significativo per la classifica iridata. Il punto bonus della pole permette infatti all'equipaggio formato da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado di ridurre a 17 punti il distacco dalla vetta del Mondiale Piloti, occupata a pari merito dalla BMW #20 di Frijns-Rast e dalla Toyota #7 di Conway, Kobayashi e de Vries. Anche nel Mondiale Costruttori lo strappo da Toyota e BMW si riduce leggermente, passando da –44 a –43 punti. Proprio le due auto che condividono la leadership hanno vissuto un sabato altalenante. La BMW #20 non è riuscita ad accedere alla Hyperpole e partirà dalla 13ª posizione, mentre la Toyota #7 ha ottenuto il nono posto. Dietro alla coppia Ferrari-Cadillac, la Alpine #35 ha conquistato il terzo posto a soli 29 millesimi dalla pole, seguita dalla Aston Martin #007, quarta a 50 millesimi. La seconda Cadillac ufficiale, la #12, non è invece riuscita a superare la fase precedente, fermandosi al 15° posto. Ancora più difficile la qualifica dell'altra Aston Martin, la #009, ultima tra le Hypercar in 17ª posizione.

Ferrari, la #50 partirà dalla quinta posizione La seconda 499P ufficiale ha chiuso la Hyperpole al quinto posto. La #50 di Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina ha fatto segnare un 1'52"873, pagando 428 millesimi rispetto al tempo della vettura gemella. Alle sue spalle partiranno l'Alpine #36 e la Toyota #8, mentre le due Genesis hanno conquistato rispettivamente l'ottava e la decima posizione. Una prestazione che conferma i progressi della GMR001, almeno sul giro secco, dopo quanto mostrato nel corso del weekend. Dovrà invece recuperare terreno la Ferrari #83 di AF Corse, che scatterà dalla 14ª casella. Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hanson, recentemente confermato da Ferrari, saranno quindi chiamati a una gara di rimonta con la vettura che aveva conquistato il titolo WEC nel 2024.