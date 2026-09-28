Rally Sardegna decisivo per il titolo: LIVE su Sky

Per la prima volta dal 2004, anno del debutto nel Mondiale, il Rally di Sardegna ospiterà il gran finale della stagione dall’1 al 4 ottobre. 17 prove speciali per assegnare il titolo mondiale piloti con Evans capoclassifica e Pajari e Solberg ad inseguire. Si parte giovedi live su Sky Sport

La cancellazione del Rally Arabia Saudita dal calendario WRC 2026 h a promosso la Sardegna a tredicesimo e ultimo round del campionato. Sulle strade sterrate dell’isola verrà assegnato il titolo mondiale piloti, in un finale che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo chilometro.

Fine di un’era

Il 2026 con il Rally di Sardegna non solo sarà decisivo come detto, ma chiuderà anche l’attuale ciclo tecnico delle Rally1, destinate a lasciare spazio dal 2027 alle vetture sviluppate secondo il nuovo regolamento WRC27. Sull’isola calerà dunque il sipario su un’intera generazione di auto, protagonista ai massimi livelli del Mondiale. Trai 60 gli equipaggi iscritti, saranno 11 le Rally 1: Toyota con Elfyn Evans, Sami Pajari, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta e Sebastien Ogier; Hyundai con Adrien Fourmaux, Thierry Neuville e Dani Sordo e per finire M-Sport Ford porterà in Sardegna Josh McErlean, Armstrong e Sesks.