Rally Sardegna decisivo per il titolo: LIVE su Sky

Rally Sardegna decisivo per il Mondiale WRC: dove vedere in tv e stremingmondiale wrc
Per la prima volta dal 2004, anno del debutto nel Mondiale, il Rally di Sardegna ospiterà il gran finale della stagione dall’1 al 4 ottobre. 17 prove speciali per assegnare il titolo mondiale piloti con Evans capoclassifica e Pajari e Solberg ad inseguire. Si parte giovedi live su Sky Sport
La cancellazione del Rally Arabia Saudita dal calendario WRC 2026 ha promosso la Sardegna a tredicesimo e ultimo round del campionato. Sulle strade sterrate dell’isola verrà assegnato il titolo mondiale piloti, in un finale che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo chilometro.
Fine di un’era
Il 2026 con il Rally di Sardegna non solo sarà decisivo come detto, ma chiuderà anche l’attuale ciclo tecnico delle Rally1, destinate a lasciare spazio dal 2027 alle vetture sviluppate secondo il nuovo regolamento WRC27. Sull’isola calerà dunque il sipario su un’intera generazione di auto, protagonista ai massimi livelli del Mondiale. Trai 60 gli equipaggi iscritti, saranno 11 le Rally 1: Toyota con Elfyn Evans, Sami Pajari, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta e Sebastien Ogier; Hyundai con Adrien Fourmaux, Thierry Neuville e Dani Sordo e per finire M-Sport Ford porterà in Sardegna Josh McErlean, Armstrong e Sesks.
Lotta per il titolo aperta: Evans favorito numero uno
Elfyn Evans si presenta in Sardegna da leader del mondiale con 230 punti, con un vantaggio di 17 su Sami Pajari e 21 su Oliver Solberg. La corsa per il titolo è matematicamente ancora aperta con 35 punti disponibili, di cui 25 per la generale, 5 per il Super Sunday e 5 per la Power Stage. A giocare a favore degli inseguitori c’e’ la posizione di partenza in teoria più favorevole rispetto a quella di Evans. Il gallese per diventare finalmente campione del mondo dovrà portare a casa 19 punti senza dover contare sul risultato degli avversari.
Le tappe e gli orari TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport F1
Quattro giornate di gara, da giovedi a domenica, 17 speciali in totale per oltre 300km cronometrati tracciati da Tiziano Siviero con il centro assistenza ad Alghero.
Giovedì 1° ottobre
- Ore 16: Live Stage 1
Sabato 3 ottobre
- Ore 8: Live Stage 2
- Ore 14.30: Live Stage 3
Domenica 4 ottobre
- Ore 10 – Live Stage 4
- Ore 14 – Live Stage 5