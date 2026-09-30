Non solo ai fornelli, Bruno Barbieri è veloce, preciso e spavaldo anche in pista. Nel corso dell'ultima puntata di 4 Hotel, girata tra strutture ricettive di Grado e Lignano Sabbiadoro, Barbieri si è esibito in una corsa sui kart che lo ha visto trionfare e festeggiare sul gradino più alto del podio. In quest'impresa non poteva non essere accompagnato dal racconto di Carlo Vanzini. In basso, il video della strepitosa gara dello chef

Nemmeno un testacoda ha potuto fermare Bruno Barbieri nell'inedita versione di pilota. Nel corso dell'ultima puntata di 4 Hotel, format di successo di cui è giudice e conduttore, lo chef bolognese ha mostrato il suo talento in pista. Girando tra gli hotel di lusso di Lignano Sabbiadoro e Grado, Barbieri ha provato una corsa di go-kart tra i servizi offerti da una delle strutture ricettive in gara. Il risultato è stato eccezionale: quasi come il suo corregionale Kimi Antonelli, lo chef si è lanciato in una serie di accelerazioni e sorpassi niente male. Non lo ha fermato neppure un testacoda in curva: ha ripreso come nulla fosse e ha vinto, festeggiando sul gradino più alto del podio. Ad accompagnarlo nell'impresa non poteva che essere Carlo Vanzini, voce della Formula Uno per Sky Sport. In basso, il video della prova.