GTWC, finale da leggenda a Portimao: Max Verstappen sfida Valentino Rossi su Sky

L'ultimo atto del GT World Challenge Europe fa tappa in Portogallo per un appuntamento storico: Max Verstappen al debutto nella categoria sfida Valentino Rossi e i giganti delle corse Endurance. Tutta la programmazione del weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW

Un finale leggendario di stagione. Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1, debutta nel GT World Challenge Europe al volante della Mercedes-AMG GT3 del Verstappen Racing. E, per la prima volta in una gara GT3, l'olandese incrocerà le traiettorie di Valentino Rossi, nove volte iridato nel Motomondiale. Appuntamento storico anche per il campionato, al debutto sul circuito portoghese di Portimao. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un finale di stagione che promette di entrare nella storia del GT World Challenge Europe. Sul circuito portoghese va in scena l'ultimo e decisivo appuntamento della Endurance Cup, con una sfida dal fascino straordinario: Valentino Rossi contro Max Verstappen, ovvero due simboli del motorsport mondiale, due generazioni a confronto, tredici titoli iridati complessivi. Da una parte il Dottore, nove volte campione del mondo nel Motomondiale e oggi protagonista delle competizioni GT al volante della BMW M4 GT3 EVO del Team WRT; dall'altra Super Max, quattro volte iridato in Formula 1. Per agli appassionati si preannuncia un confronto epico.

Verstappen e Rossi in pista, un incrocio generazionale Per Valentino Rossi, ormai protagonista consolidato delle competizioni a ruote coperte, sarà un'altra occasione per misurarsi con un avversario d'eccezione definito da molti "il miglior pilota automobilistico degli ultimi anni". Il pilota di Tavullia sarà impegnato con la BMW M4 GT3 EVO numero 46 del Team WRT, mentre Verstappen, reduce da 2 vittorie consecutive negli ultimi due GP di Formula 1, cercherà di lasciare immediatamente il segno al debutto nella serie. Un incrocio generazionale che va oltre il risultato sportivo e rende il finale di Portimao un appuntamento di richiamo internazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GT World Challenge Europe Powered by AWS (@gtworldcheu) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il GT World Challenge Europe scopre le montagne russe di Portimao Non saranno soltanto Rossi e Verstappen a rendere speciale l'ultimo appuntamento della stagione. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il GT World Challenge Europe farà tappa all'Autódromo Internacional do Algarve, meglio conosciuto come circuito di Portimao. Soprannominato il Rollercoaster per i suoi continui saliscendi, il tracciato portoghese è uno dei più spettacolari e tecnici del panorama internazionale. Cambi di pendenza, curve cieche e frenate impegnative metteranno alla prova piloti e vetture, aggiungendo un ulteriore elemento di imprevedibilità alla decisiva 3 Ore di Portimao. Una cornice ideale per assegnare gli ultimi verdetti della Endurance Cup e chiudere una stagione ricca di emozioni.