Raffaele Marciello, pilota BMW, racconta il contatto con la Porsche di Laurin Heinrich al primo giro della finale del FIA Gt World Cup di Macao e le conseguenze tecniche sulla sua M4 GT3 Evo: "Si è rotto un sensore di coppia e ho dovuto correre con una mappatura conservativa. Perdevo circa un secondo e mezzo al giro" MARO ENGEL: POTEVO VINCERE A MACAO

Una partenza aggressiva, il contatto alla Lisboa e una gara compromessa da un problema tecnico e dalle penalità. Raffaele Marciello lascia la FIA GT World Cup 2026 di Macao con il rammarico di un’occasione sfumata, dopo essere stato protagonista di uno degli episodi più discussi del weekend sul circuito di Guia. Il pilota ufficiale BMW, già due volte vincitore della competizione, ha tentato di superare la Porsche di Laurin Heinrich alla prima frenata della finale, finendo però per entrare in contatto con il tedesco. Un incidente che ha coinvolto anche altre vetture e ha provocato l’interruzione della gara con bandiera rossa. Nonostante i danni riportati dalla BMW M4 GT3 Evo numero 32 del Team WRT, Marciello è riuscito a riprendere la corsa e a restare a lungo nelle posizioni di vertice. Le penalità ricevute, tuttavia, lo hanno relegato al tredicesimo posto della classifica finale. Al termine della gara, Marciello ha raccontato in esclusiva a Sky Sport la propria versione dell’incidente e le difficoltà affrontate successivamente.

Il contatto con Heinrich: "Ha lasciato spazio, poi ha chiuso" L’episodio decisivo si è verificato nei primi metri di gara, quando Marciello ha cercato di sfruttare la scia della Porsche per attaccare alla Lisboa, uno dei punti più delicati del tracciato cittadino. "Alla partenza c’è poco da dire. Heinrich è partito sicuramente troppo lentamente, come il giorno prima. Poi, stranamente, non ha chiuso la traiettoria alla Lisboa e io ho provato a passarlo", ha spiegato Marciello. Secondo il pilota BMW, il contatto sarebbe avvenuto quando la manovra di sorpasso era ormai stata impostata. "Quando ero già all’interno, lui ha chiuso un po’ la traiettoria. Ci siamo toccati e siamo finiti entrambi dritti. Sono convinto che, se non mi avesse chiuso, sarei riuscito a fare la curva". Una ricostruzione diversa da quella di Heinrich, che ha criticato duramente il tentativo di sorpasso del rivale. I commissari sportivi hanno giudicato Marciello prevalentemente responsabile dell’incidente, assegnandogli cinque secondi di penalità.

Il sensore danneggiato: "Perdevo un secondo e mezzo al giro" L’incidente non ha compromesso soltanto le possibilità di Heinrich, costretto al ritiro, ma anche le prestazioni della BMW di Marciello. Durante il contatto, infatti, un sensore di coppia della M4 GT3 Evo è stato danneggiato, obbligando il pilota a proseguire con una mappatura di emergenza e una significativa riduzione delle prestazioni. "Nel primo contatto ho rotto un sensore di coppia e quindi, per regolamento, dovevo guidare con una mappatura molto conservativa", ha raccontato. "Non so quanti cavalli avessi in meno, ma perdevo circa un secondo e mezzo al giro. Questo mi ha reso impossibile rimanere davanti". Una situazione particolarmente complicata, soprattutto considerando che Marciello era riuscito a ripartire al comando dopo la bandiera rossa e a difendersi per diversi giri dagli inseguitori, prima di perdere terreno nei confronti di Thomas Preining e del compagno di squadra Kelvin van der Linde.

Le penalità e la difesa di Marciello Oltre alla sanzione di cinque secondi per il contatto con Heinrich, Marciello ha ricevuto ulteriori penalità legate al superamento dei limiti di potenza consentiti dal regolamento tecnico. In particolare, sono stati aggiunti dieci secondi per una prima infrazione e una penalità di stop-and-go di dieci secondi, convertita in quaranta secondi sul tempo finale, per ulteriori irregolarità. Il pilota BMW ha collegato queste anomalie al problema tecnico emerso dopo l’incidente iniziale. "Alla fine mi hanno dato cinque secondi per il contatto con Heinrich. Per me questo significa che non fosse completamente colpa mia, come invece sostengono alcuni", ha dichiarato Marciello, offrendo la propria interpretazione della decisione dei commissari. "Per il resto, se hai un problema al sensore e vai in overboost, ci può stare". Le penalità hanno quindi modificato radicalmente il risultato di Marciello, transitato terzo sotto la bandiera a scacchi ma classificato tredicesimo.