Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

SBK a Jerez: pole in casa per Arenas (Supersport), Salvador (Sportbike) e Ramos (WorldWCR)

round spagna
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

A Jerez sono i padroni di casa a fare la differenza nelle sessioni di Superpole: in Supersport Arenas mette tutti in riga, Salvador annienta la concorrenza in Sportbike, Ramos fa sua la pole position del WorldWCR

Sul circuito Angel Nieto di Jerez inizia il weekend finale della stagione anche per le categorie Supersport, Sportbike e WorldWCR. In tutte e tre le categorie il copione delle Superpole è stato simile, con un nome a fare la differenza in modo netto sul resto del gruppo. Sono stati Albert Arenas, David Salvador e Paola Ramos a stupire nella giornata di venerdì, ottenendo le proprie pole position con grande margine.

 

Partendo dalla Supersport, il neo-campione del mondo si è imposto grazie a un giro in 1’41.084, sette decimi sotto il precedente record della pista e tre decimi e mezzo meglio del rivale più vicino, ovvero Jorge Navarro sulla Triumph ex-Oliver Bayliss. La seconda Yamaha in prima fila è quella di Can Oncu al terzo posto, mentre in seconda fila si issano le Kawasaki di Dominique Aegerter e Jeremy Alcoba, seguite dal poleman del 2025 Mattia Casadei. Tom Booth-Amos è settimo davanti ad altri due italiani su Ducati, Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone.

Supersport, i risultati del venerdì

Pole impressionante di Salvador in Sportbike

Nella Sportbike, Salvador rifila sette decimi a Carter Thompson grazie a un giro mostruoso in 1’46.802. Prima fila interessantissima, chiusa dal suo avversario per il titolo Xavi Artigas, in una qualifica che ha visto le Kawasaki in grande spolvero (ben sette nei primi undici posti). Lo dimostra la quarta piazza di Juan Risueno davanti a Marco Gaggi e Antonio Torres, con la terza fila composta da Matteo Vannucci, Alvaro Fuertes e Ferre Fleerackers.

Sportbike, i risultati della Superpole

WorldWCR, pole di Ramos

L'ultima Superpole stagionale del WorldWCR va invece a Ramos, prima fin dalle libere della mattina e velocissima in qualifica. Il suo 1’50.911 le dà sei decimi di margine su Maria Herrera, seguita in prima fila dall'altra contendente al titolo Beatriz Neila. Sorprende la quarta casella di Natalia Rivera, quinto crono per l'italiana Roberta Ponziani.

WorldWCR, i risultati del venerdì

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

SBK a Jerez, i risultati delle altre categorie

round spagna

A Jerez sono i padroni di casa a fare la differenza nelle sessioni di Superpole: in Supersport...

GTWC, Rossi subito tra i primi. Risale Verstappen

A PORTIMAO

A Portimao entra nel vivo l'ultimo e attesissimo appuntamento della GT World Challenge Europe...

Superbike a Jerez: Bulega imbattibile nelle libere

round spagna

Cinque Ducati davanti a tutti nelle prove libere di Superbike a Jerez, con Bulega primo in...

F1, Lawson è anche musicista: si esibirà ad Austin

musica maestro!

Racing Bulls ha presentato una curiosa novità per il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma...

F1 Academy, deroga Larsen: correrà la 3^ stagione

LA DECISIONE

Alba Larsen, pilota della Ferrari Driver Academy, diventa la prima pilota a ottenere la deroga...
Vai alla sezione