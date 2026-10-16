SBK a Jerez: pole in casa per Arenas (Supersport), Salvador (Sportbike) e Ramos (WorldWCR)

Sul circuito Angel Nieto di Jerez inizia il weekend finale della stagione anche per le categorie Supersport, Sportbike e WorldWCR. In tutte e tre le categorie il copione delle Superpole è stato simile, con un nome a fare la differenza in modo netto sul resto del gruppo. Sono stati Albert Arenas, David Salvador e Paola Ramos a stupire nella giornata di venerdì, ottenendo le proprie pole position con grande margine.

Partendo dalla Supersport, il neo-campione del mondo si è imposto grazie a un giro in 1’41.084, sette decimi sotto il precedente record della pista e tre decimi e mezzo meglio del rivale più vicino, ovvero Jorge Navarro sulla Triumph ex-Oliver Bayliss. La seconda Yamaha in prima fila è quella di Can Oncu al terzo posto, mentre in seconda fila si issano le Kawasaki di Dominique Aegerter e Jeremy Alcoba, seguite dal poleman del 2025 Mattia Casadei. Tom Booth-Amos è settimo davanti ad altri due italiani su Ducati, Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone.