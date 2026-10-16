SBK a Jerez: pole in casa per Arenas (Supersport), Salvador (Sportbike) e Ramos (WorldWCR)round spagna
A Jerez sono i padroni di casa a fare la differenza nelle sessioni di Superpole: in Supersport Arenas mette tutti in riga, Salvador annienta la concorrenza in Sportbike, Ramos fa sua la pole position del WorldWCR
Sul circuito Angel Nieto di Jerez inizia il weekend finale della stagione anche per le categorie Supersport, Sportbike e WorldWCR. In tutte e tre le categorie il copione delle Superpole è stato simile, con un nome a fare la differenza in modo netto sul resto del gruppo. Sono stati Albert Arenas, David Salvador e Paola Ramos a stupire nella giornata di venerdì, ottenendo le proprie pole position con grande margine.
Partendo dalla Supersport, il neo-campione del mondo si è imposto grazie a un giro in 1’41.084, sette decimi sotto il precedente record della pista e tre decimi e mezzo meglio del rivale più vicino, ovvero Jorge Navarro sulla Triumph ex-Oliver Bayliss. La seconda Yamaha in prima fila è quella di Can Oncu al terzo posto, mentre in seconda fila si issano le Kawasaki di Dominique Aegerter e Jeremy Alcoba, seguite dal poleman del 2025 Mattia Casadei. Tom Booth-Amos è settimo davanti ad altri due italiani su Ducati, Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone.
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Pole impressionante di Salvador in Sportbike
Nella Sportbike, Salvador rifila sette decimi a Carter Thompson grazie a un giro mostruoso in 1’46.802. Prima fila interessantissima, chiusa dal suo avversario per il titolo Xavi Artigas, in una qualifica che ha visto le Kawasaki in grande spolvero (ben sette nei primi undici posti). Lo dimostra la quarta piazza di Juan Risueno davanti a Marco Gaggi e Antonio Torres, con la terza fila composta da Matteo Vannucci, Alvaro Fuertes e Ferre Fleerackers.
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WorldWCR, pole di Ramos
L'ultima Superpole stagionale del WorldWCR va invece a Ramos, prima fin dalle libere della mattina e velocissima in qualifica. Il suo 1’50.911 le dà sei decimi di margine su Maria Herrera, seguita in prima fila dall'altra contendente al titolo Beatriz Neila. Sorprende la quarta casella di Natalia Rivera, quinto crono per l'italiana Roberta Ponziani.