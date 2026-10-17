A Jerez settebello Ducati, vince Bulega in Gara 1

Nicolò Bulega guida un plotone di sette Ducati in Gara 1 a Jerez. A podio Sam Lowes e Lecuona, poi Bautista e Montella. In Supersport Arenas batte Alcoba, Artigas vince in Sportbike mentre Thompson manda a terra Salvador, Herrera campionessa nel WorldWCR

A Jerez va in archivio la prima giornata di corse, con Gara 1 che ha riservato sorprese tutte le quattro categorie del mondiale Superbike. Nella classe regina non ha certo sorpreso il nome del vincitore: Nicolò Bulega si è imposto scattando dalla pole position e comandando dal primo all’ultimo giro, conquistando la trentesima vittoria in stagione nonché la cinquantesima nella categoria. Più inusuale è, invece, la seconda posizione di Sam Lowes davanti a Iker Lecuona, con l’inglese praticamente perfetto sulla Ducati di MarcVDS ad approfittare di un Lecuona che ha trovato ritmo solo nell’ultima parte di gara.

Non è solo il podio a essere tutto Ducati, perché le moto di Borgo Panigale hanno coperto tutte le prime sette posizioni della classifica. Al quarto posto è giunto uno straordinario Alvaro Bautista, capace di rimontare dalla nona casella di partenza fino alla “medaglia di legno” precedendo il compagno di squadra Yari Montella; per il pilota campano del Barni Spark Racing Team è arrivata anche la certezza del terzo posto nel mondiale. A completare il “cappotto” Ducati sono stati Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri, sesto e settimo.

La Bimota di un Alex Lowes in flessione durante la gara ha chiuso in ottava posizione seguita da un’altra Panigale V4 R, quella di Tommy Bridewell, e dalla seconda KB 998 Rimini di Axel Bassani. Fuori dalla top ten Jake Dixon, Loris Baz e Andrea Locatelli, migliore tra i piloti Yamaha con il tredicesimo posto dopo il ritiro di Xavi Vierge (sulla cui R1 si è verificato un principio d’incendio). Prendono punti Garrett Gerloff e Remy Gardner, mentre Danilo Petrucci conclude diciassettesimo davanti a Stefano Manzi; ventesimo Mattia Rato.