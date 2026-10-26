Svelata la Ferrari 499P di Cetilar Racing per l'Asian Le Mans Series

Tolti i veli alla Ferrari 499P numero 47 di Cetilar Racing, in pista da metà novembre per i tre round dell’Asian Le Mans Series. Giornata importante per la famiglia Lacorte, prossima all’esordio nella classe regina dell’endurance. Roberto sarà affiancato dal figlio Nicola e da Antonio Fuoco tra Paul Ricard, Jerez e Portimão TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Presso la sede Pharmanutra di Pisa, Cetilar Racing ha presentato squadre e livrea della Ferrari 499P numero 47 che correrà la prossima Asian Le Mans Series, quest’anno di scena in Europa tra le piste del Paul Ricard, Jerez e Portimão. Due gare da quattro ore per ogni circuito visitato, con il via alla stagione previsto nel weekend del 14-15 novembre dal circuito di Le Castellet, per poi spostare l’attenzione in Spagna il 16-17 gennaio e in Portogallo il 20-21 febbraio; tre round seguiti da Sky Sport. Un vero e proprio salto quello del gruppo e della famiglia guidati da Roberto Lacorte, in pista con il figlio Nicola ed il pilota ufficiale Ferrari Antonio Fuoco, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024: dopo anni di gare con le GT3 del Cavallino Rampante, prima la 488 e poi la 296, ora Cetilar Racing approccia la classe regina delle corse di durata, la Hypercar, all’esordio nell’ALMS, una sfida tanto difficile quanto entusiasmante poiché la base tecnica è rappresentata da una macchina capace di vincere per tre volte di fila la 24 Ore di Le Mans tra il 2023 ed il 2025, nonché Campione del Mondo Costruttori e Piloti nel WEC proprio un anno fa.

Cetilar Racing, la storia del team Per il team Cetilar Racing si tratta quindi di un ulteriore step in avanti, che consolida e impreziosisce la sua storia. Una storia con un background importante, che dal 2017 l’ha visto prendere parte consecutivamente a cinque edizioni della 24 Ore di Le Mans, centrando un miglior nono posto assoluto ed il settimo della LMP2 nell’anno del debutto. Quindi l’impegno nel Mondiale FIA WEC, dal 2019 al 2021, anno quest’ultimo in cui ha conquistato la vittoria di classe nella 8 ore di Portimão con la Ferrari 488 GTE Evo. Dal 2022 al 2025 il team Cetilar Racing è stato presente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, centrando il successo in GTD nella 12 Ore di Sebring, in occasione dell’anno del debutto, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020. La squadra di Roberto Lacorte è stata inoltre la prima a portare all’esordio nel campionato americano, nel 2023, la Ferrari 296 GT3, sempre gestita da AF Corse, con cui l’anno successivo ha conquistato il secondo piazzamento di classe ancora alla 12 Ore di Sebring. Nello stesso contesto della serie IMSA il team Cetilar Racing ha inoltre preso parte a cinque 24 Ore di Daytona.

Lacorte: "Oggi una pietra miliare per Cetilar Racing" Nel corso della presentazione è intervenuto anche Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, orgoglioso di vedere la 499P in una veste inedita e impegnata anche in una serie diversa dal WEC. Orgoglio la parola chiave anche per Roberto Lacorte, salito sul palco insieme al figlio Nicola e Antonio Fuoco. “Oggi è un gran bel giorno, perché rappresenta una pietra miliare nella storia di Cetilar Racing – ha detto Roberto Lacorte. “Ammirare da vicino la bellissima Ferrari 499P con i nostri colori è un’emozione fortissima, che faccio fatica a descrivere a parole. Siamo davanti ad una sfida impegnativa, ma allo stesso tempo estremamente stimolante per Cetilar Racing; un nuovo capitolo, sicuramente il più rilevante, per una realtà che negli ultimi dieci anni ha scritto pagine importanti della storia dell’endurance a livello mondiale. La 499P poi è un’auto iconica, un oggetto straordinario che avrò il piacere di condividere con un fuoriclasse come Antonio Fuoco e con mio figlio Nicola, anche questo un sogno che si avvera: non vedo l’ora di scendere in pista al Paul Ricard, fra poche settimane, per iniziare a concretizzarlo.”

Nicola Lacorte: "Un traguardo per Cetilar Racing" Tutto in famiglia, perché Roberto condividerà l’abitacolo con il figlio Nicola. Questo il commento del vincitore della Feature Race di F3 a Monza: “Per Cetilar Racing tutto ciò rappresenta il raggiungimento di un traguardo, al culmine di un’ascesa importante. Dalle categorie di base si è arrivati fino all’apice dell’endurance e anche del motorsport in generale. E penso che significhi molto per tutto il progetto. Fare parte di questo team, in questo particolare momento della storia di Cetilar Racing, è qualcosa di speciale perché ho sempre visto crescere la squadra da bordo pista e adesso mi ritrovo con loro ad essere protagonista in macchina.”

Fuoco: "Guidare la Ferrari 499P un'opportunità grandissima" La squadra si affiderà alla velocità ed al talento di Antonio Fuoco, che ha così commentato l’evento: “Ho iniziato il mio percorso con Cetilar Racing nel 2021. Da allora siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tanti programmi insieme, preso parte a numerosi campionati. Però penso che questo sia un po’ un sogno per noi tutti. La Ferrari 499P è una vettura che ha scritto delle pagine importanti nella storia del motorsport ed avere la possibilità di guidarla rappresenta un’opportunità grandissima per tutti.”