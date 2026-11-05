Wec 2026 a Monza: storia di una gara leggendaria

Dalla prima 3 Ore del 1963 alla leggendaria 1000 km, passando per le grandi sfide del Mondiale Sportscar e l'era moderna del WEC. Monza si prepara a riabbracciare il Mondiale Endurnace nel 2026, riportando in pista una tradizione che attraversa oltre sei decenni di motorsport

La storia del Mondiale Endurance, l’attuale WEC, all'Autodromo Nazionale di Monza è un viaggio attraverso epoche, regolamenti e protagonisti che hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti delle corse automobilistiche. Un legame profondo, iniziato nel 1963 e destinato a rinnovarsi nel 2026, quando il Tempio della Velocità tornerà a ospitare una prova del FIA World Endurance Championship dopo 3 anni.

Le mitiche gare nell'anello Tutto comincia nel 1963, con la 3 Ore di Monza, inserita nel calendario del Campionato mondiale Gran Turismo. In quell'occasione si corse sul tracciato stradale da 5,8 chilometri, ma fu soltanto l'inizio di una storia destinata a diventare leggendaria. Nel 1965 arrivò infatti una svolta: la competizione si spostò sul circuito completo da 10,1 chilometri, comprendente anche il celebre anello di alta velocità con le sue curve sopraelevate da 38° gradi di banking. Indianapolis, per fare degli esempi, ha sopraelevate da 9,2°, mentre Daytona arriva a 31 e Talladega a 33. Nasce così la 1000 km di Monza, appuntamento destinato a diventare uno dei più prestigiosi del panorama internazionale delle gare di durata. La configurazione completa venne utilizzata fino al 1969. Proprio quell'anno andò in scena l'ultima edizione della 1000 km disputata sull'intero tracciato e a imporsi è la Porsche 908 LH di Jo Siffert e Brian Redman, protagonisti di una vittoria destinata a chiudere un capitolo irripetibile nella storia dell'impianto brianzolo e favorita dai problemi tecnici delle rosse di Maranello (partita in pole con Mario Andretti e Chris Amon su Ferrari 312 P) . Legame strettissimo quello tra Porsche e Monza, testimoniato dalle dieci vittorie tra il 1964 ed il 1986.

Ferrari contro Porsche, gran classico a Monza Dal 1970 al 1976 la 1000 km continuò ad essere protagonista, ma le gare si disputarono esclusivamente sul circuito da 5 km. Memorabile l’edizione 1972, bagnatissima e passata alla storia sia per le condizioni in cui, quel 25 aprile, si corse, sia per la spettacolare battaglia tra Ferrari e Porsche, con il Cavallino a spuntarla con la 312 P di Clay Regazzoni e Jacki Ickx sulla Posche 908/3 di Jost e Schuller. Solamente sette le auto al traguardo in una giornata storica anche per Maranello, le cui GT e prototipi hanno vinto per ben 18 volte a Monza. Il ‘72, peraltro, fu un anno simbolico, perché fu quello dell’ultimo Mondiale conquistato con un prototipo prima della doppietta titolo costruttori e piloti conquistata l’anno scorso con la 499P, la Hypercar che ha interrotto un digiuno durato 53 anni.

Alti e bassi, ma l'Endurance non ha mai lasciato Monza Nel 1977 cambiò nuovamente la formula, con la distanza ridotta a 500 chilometri. Un anno più tardi si scende ulteriormente a 320 km: nel 1978, infatti, la cancellazione del Mondiale portò la gara monzese a essere inserita nel calendario del Campionato europeo. Il Mondiale tornò nel 1980 e con esso riprese anche il percorso internazionale della 1000 km di Monza, che proseguì fino al 1988. Dopo quell'edizione, la competizione uscì dal calendario: difficoltà finanziarie e interventi di ristrutturazione, soprattutto nelle aree box e paddock, impediscono alla corsa di proseguire. Ma ci fu tempo per accogliere di nuovo il Mondiale: tra il 1990 e il 1992 Monza tornò nel calendario, seppure con distanze differenti rispetto alla tradizionale 1000 km, comprese tra 400 e 500 chilometri. Furono gli ultimi anni di un campionato che si sarebbe avviato verso la chiusura, in un periodo di grandi trasformazioni per le competizioni endurance, concomitante con la fine dell’era delle mitiche Gruppo C (Ecclestone riuscì a portare i costruttori dall’endurance alla F1). Dopo una nuova fase di assenza, il legame tra Monza e le gare di durata internazionali si rinnova nel 2004 con il debutto della Le Mans Series. Il campionato fa tappa in Brianza fino al 2008, riportando sul circuito vetture e costruttori protagonisti della scena endurance europea. Seguì un nuovo periodo lontano dai grandi appuntamenti mondiali, interrotto nel 2017 dal Prologo del FIA WEC, anteprima del promosso ritorno della 1000 km, ribattezzata 6 ore, nel calendario 2021, quando Monza è rientrata stabilmente nel calendario WEC. Un appuntamento ripetuto anche nel 2022 e nel 2023, regalando al pubblico brianzolo tre edizioni di grande richiamo. Dal 2024, però, il Mondiale Endurance si è spostato a Imola. I lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'impianto monzese, insieme alle esigenze organizzative del campionato, hanno portato il WEC a scegliere un'altra pista italiana per le successive edizioni, ma proprio Monza ha subito risposto presente quando lo svolgimento delle gare in Medio Oriente ha iniziato a barcollare. E proprio con la cancellazione della 8 Ore del Bahrain si è aperta la strada a un nuovo ritorno del campionato nel Tempio della Velocità. Un'occasione che permette all'autodromo brianzolo di riabbracciare il FIA WEC e di riportare in scena una tradizione cominciata più di sessant'anni fa. Dalla 3 Ore del 1963 alla 1000 km, dalle battaglie Ferrari-Porsche degli anni '60 e ‘70 alle Hypercar della nuova generazione, passando per le iconiche Gruppo C: Monza si prepara così a scrivere un altro capitolo della propria storia nell'Endurance, stavolta nel ruolo di grande finale di stagione.