Il Wec torna a Monza a tre anni dall’ultima visita per il round conclusivo della stagione 2026. La 6 Ore in programma domenica 8 novembre, in diretta dalle 10:50 su Sky Sport Max e in live streaming su NOW, assegnerà il Mondiale Piloti Hypercar tra i due team Toyota e i titoli LMGT3. Ferrari riuscirà ad imporsi davanti ai propri tifosi?

Il successo ottenuto a Barcellona ha consegnato a Toyota il suo ottavo titolo Costruttori, ma il campionato Piloti richiede ancora un ultimo confronto. La TR010 Hybrid #8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa si presenta a Monza con 17 punti di margine sulla #7 affidata a Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. La doppietta spagnola ha rafforzato la posizione dell’equipaggio in testa alla classifica, ma il vantaggio non permette di considerare chiusa la battaglia. La gara brianzola segna inoltre la conclusione della carriera professionistica di Mike Conway. Il britannico, protagonista del programma endurance Toyota e già impegnato in passato in IndyCar, ha annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della stagione. Monza è dunque l’ultima occasione per vederlo al volante della vettura giapponese, con la possibilità di chiudere il percorso aggiungendo il terzo Mondiale al proprio palmarès.

Ferrari, ultima uscita per la 499P prima della Evo Alle spalle di Toyota, la classifica Costruttori offre ancora margini per diversi cambiamenti. BMW guida il gruppo degli inseguitori con 154 punti, davanti a Ferrari a quota 130 e Cadillac con 118. I tre marchi sono separati da 36 lunghezze, mentre il massimo bottino disponibile nell’ultimo appuntamento è di 44 punti considerando vittoria, secondo posto e pole position. La 6 Ore di Monza ha un valore che va oltre la classifica per la squadra di Maranello. È infatti l’ultima gara della 499P nella sua specifica originale, prima del passaggio alla versione Evo programmato per il 2027. La Hypercar che ha riportato Ferrari ai vertici dell’endurance dopo 50 anni ha conquistato tre vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans, dal 2023 al 2025, e i titoli mondiali Costruttori e Piloti un anno fa. Il fine settimana italiano rappresenta quindi la chiusura di un capitolo importante, una vera e propria pietra miliare che ha fornito le basi su cui sviluppare uno dei progetti più vincenti nella storia Ferrari. Sul piano sportivo, la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen arriva dal podio ottenuto a Barcellona. La situazione della #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi è invece più delicata, dopo tre appuntamenti consecutivi senza punti significativi. La gara di casa offrirà a entrambi gli equipaggi l’opportunità di concludere l’anno con un risultato importante, anche in vista della lotta tra i Costruttori.Un ruolo da seguire sarà quello della 499P #83 di AF Corse, tornata nelle posizioni di vertice in occasione dell’ultimo round. Monza evoca inoltre ricordi positivi per Ferrari: nel 2023, nella prima stagione del prototipo, la #50 concluse la gara al secondo posto, alle spalle della Toyota #7 e davanti alla Peugeot #93. Tra i temi, il canto del cigno di Alpine, rilevata dal gruppo belga Dumarey e all’ultima gara nel WEC. Per Aston Martin, Peugeot e Genesis l’obiettivo è invece terminare la stagione con un risultato positivo. Peugeot, soprattutto, guarda già al prossimo anno, quando la tanto complessa 9X8 lascerà spazio a una versione profondamente aggiornata, resa possibile dalle concessioni tecniche previste per il progetto.

LMGT3, Corvette-TF parte davanti ma Porsche-Manthey è in agguato La classe LMGT3 arriva all’ultimo round con una lotta per il titolo ancora da risolvere. La Corvette #33 di TF Sport occupa la prima posizione nelle classifiche Piloti e Team, ma il margine sulla concorrenza non è sufficiente per affrontare Monza senza pressioni. Nella classifica Piloti Jonny Edgar è l’unico dei tre titolari a poter ancora puntare al successo finale, dopo che Ben Keating e Nicky Catsburg hanno saltato due appuntamenti. La Porsche #92 The Bend Manthey di Riccardo Pera, Richard Lietz (campioni in carica) e Yasser Shahin si presenta invece dopo la vittoria di Barcellona, che ha portato il distacco dalla vetta a 18 punti. La Corvette #34 di Racing Team Turkey by TF segue poi a 22 lunghezze, mentre la BMW #69 del Team WRT è più lontana, ma matematicamente nei giochi con 26 punti di svantaggio, gli stessi a disposizione nell’intero weekend di gara. Tra le squadre italiane, AF Corse punta a chiudere in crescendo con la Ferrari #21 di François Hériau, Simon Mann e Alessio Rovera. L’equipaggio è ormai fuori dalla contesa per il campionato, ma conserva la possibilità di raggiungere il secondo posto, distante appena dieci punti. Allo stesso modo, da seguire anche l’Aston Martin #27 di The Heart of Racing, con Mattia Drudi che spera di afferrare la seconda piazza insieme a Zach Robichon e Ian James. Il gruppo degli italiani comprende inoltre Francesco Castellacci e Davide Rigon sulla Ferrari #54 di AF Corse, Matteo Cressoni e Johannes Zelger sulle Mercedes di Iron Lynx, oltre a Stefano Gattuso e Gianmarco Levorato sulla Ford Mustang #88 di Proton Competition.