Anche 2 Ferrari Hypercar nell'Asian Le Mans Series

Sabato 14 e domenica 15 novembre appuntamento su Sky Sport con l’Asian Le Mans Series. L’esordio della Hypercar mette al centro le Ferrari 499P di Cetilar e AF Corse. In gara anche LMP2 e GT3. Il via delle due gare dalle ore 13:15, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Nonostante il nome della serie, la stagione si sviluppa eccezionalmente in Europa a causa delle difficoltà legate alla crisi in Medio Oriente. Dopo l'apertura di Le Castellet , il calendario prosegue a Jerez , in Spagna, il 16 e 17 gennaio, per concludersi a Portimão , in Portogallo, il 20 e 21 febbraio. Ogni appuntamento propone due gare da quattro ore, per un totale di sei prove che valgono non solo per il campionato stesso, ma anche in previsione della prossima 24 Ore di Le Mans .

L 'Asian Le Mans Series 2026/2027 è pronta a partire questo fine settimana dal Paul Ricard , in Francia, per una stagione di grandi cambiamenti. Il campionato si presenta infatti con una piacevole e interessante novità: per la prima volta nella sua storia è presente la categoria Hypercar , la stessa classe regina del WEC, con due Ferrari 499P in gara pronte a lottare per la vittoria assoluta.

La presenza di Roberto Lacorte e Luís Pérez Companc negli equipaggi evidenzia l’importantissimo criterio imposto da ACO: come già previsto in LMP2 e GT3, anche in Hypercar ogni squadra deve accogliere un amatore di grado FIA Bronze, fattore che aumenta nettamente il coefficiente di sfida delle Hypercar.

Come accennato, molta attenzione è rivolta alle due Ferrari 499P. La prima, la #47 di Cetilar Racing, rappresenta una novità importante per la squadra italiana della famiglia Lacorte , che dopo aver conquistato il secondo posto in LMP2 nella scorsa stagione compie il salto nella classe regina dopo aver gareggiato nei campionati più importanti con le GT del Cavallino Rampante. Al volante troviamo Roberto e il figlio Nicola Lacorte , la cui carriera è ancora focalizzata sulle ruote scoperte (sarà in F2 nel 2027), affiancati dal pilota ufficiale Ferrari Antonio Fuoco , vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024. La seconda 499P è invece la #90 di AF Corse, affidata a Luís Pérez Companc , Nicklas Nielsen e Yifei Ye , quest’ultimi in rappresentanza di Ferrari. Proprio AF Corse fa di fatto da base tecnica per entrambe le Ferrari 499P, la LMh che ha vinto tre Le Mans di fila e i Mondiali Costruttori/Piloti 2025, gestendo tecnicamente anche la Cetilar #47.

Due gli italiani su cui prestare attenzione. Il primo è Enzo Trulli , 21enne e figlio di Jarno, impegnato sulla LMP2 #25 di Algarve Pro Racing al fianco di Michael Jensen e del nuovo portacolori McLaren Hypercar Malthe Jakobsen , fino a qualche giorno fa pilota Peugeot. Il secondo è Giorgio Roda , 32enne di Como, il cui cognome sa di corse e motorsport grazie all’eredità tramandata in famiglia da Davide e Gianluca , rispettivamente nonno e papà di Giorgio, bravo ad elevarsi in questi anni tra i migliori bronze in circolazione.

Anche nella classe di mezzo spunta il tricolore italiano, portato in alto ancora una volta da AF Corse, forte di due iscrizioni: alla #55 dell’ufficiale Ferrari Phil Hanson , l’ex-F1 Jack Doohan ed il bronze Alex Dimirdjian si unisce la #83 di Nico Varrone , impegnato in F2 con VAR fino a Madrid, del pilota factory Porsche Julien Andlauer (vincitore a Daytona insieme a Heinrich e Felipe Nasr) e Jeremy Clark . Da considerare anche Algarve Pro Racing, DKR Engineering, Proton Competition, Duqueine, CLX, Nielsen e Virage, squadre che contribuiscono a tenere alto il livello di una delle categorie più competitive al mondo.

Alle due Hypercar seguono ben 16 Oreca 07 di classe LMP2 , fino al 2025/2026 top class dell’Asian Le Mans Series. Confermata la presenza di Crowdstrike by Algarve Pro Racing, la squadra campione in carica, in gara con il proprietario e amatore George Kurtz, Louis Deletraz e il pilota ufficiale Porsche Lauirin Heinrich , vincitore della 24 Ore di Daytona nel gennaio scorso. Lente di ingrandimento anche su United Autosports, il team di Zak Brown e Richard Dean , presente con due Oreca 07, così come su Inter Europol Competition, formazione polacca capace di vincere tre 24 Ore di Le Mans dal 2023 in poi.

28 GT3 per otto costruttori



Come al solito, la categoria più folta è la GT3, contraddistinta da ben 28 auto divise tra Aston Martin Vantage, BMW M4, Ferrari 296, Ford Mustang, Lamborghini Temerario, McLaren 720S, Mercedes-AMG e Porsche 911 GT3 R. Nella classe GT3 spiccano squadre e piloti di eccellenza mondiale, a partire da AF Corse, presente quindi in tutte le tre categorie e iscritta con due Ferrari 296 GT3 Evo, la #51 guidata tra gli altri da Alessio Rovera. Quattro in totale le auto di Maranello, con Car Guy Racing e Ponos chiamate all’attacco con la GT3 del Cavallino.

Leipert Racing e DFYNE si occupano, invece, della preparazione delle Lamborghini Temerario, schierando una macchina a testa. DFYNE, nello specifico, punta su Giacomo e Giovanni Altoè, affiancati dall’amatore Oscar Lee Ryndziewcz. Da evidenziare la presenza del Team WRT, squadra di riferimento BMW con una M4 affidata ad Anthony McIntosh, Parker Thompson e Max Hesse. Rispondono presente all’appello anche le McLaren di Garage59, il The Heart of Racing con la coppia di Aston Martin (Mattia Drudi e Dudu Barrichello in gara) e Porsche con Manthey, Proton, High Class e Herberth Motorsport, senza dimenticare le Ford di casa Haupt Racing, che ha l’esclusiva sulle Mustang in Europa.

Ultima, ma non per importanza, Mercedes, forte di ben sei AMG GT3 Evo e, per questo, il costruttore più presente. Squadre di livello per la stella a tre punte tra Winward, 2Seas, Iron Lynx, GetSpeed e Petrolife, che gareggia con una livrea ispirata alla F1 W17 Campione nel Mondiale Costruttori e nel Mondiale Piloti con Andrea Kimi Antonelli.

Quanto agli italiani presenti, oltre ai già citati Alessio Rovera, Mattia Drudi e la coppia Altoè, da menzionare tra i bronze Marco Pulcini (McLaren Garage59 #60) e tra i silver Gabriele Biana (Mercedes Winward #87).