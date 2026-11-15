La stagione 2026/2027 dell'Asian Le Mans Series si è aperta sotto una pioggia battente al Paul Ricard. L'equipaggio della Ferrari 499P #90 di AF Corse (Yifei Ye, Nicklas Nielsen e Luis Pérez Companc) ha conquistato una netta vittoria assoluta e di classe Hypercar, precedendo sul traguardo la vettura gemella #47 di Cetilar Racing affidata a Roberto Lacorte, Nicola Lacorte e Antonio Fuoco

L'appuntamento inaugurale dell'Asian Le Mans Series sul tracciato francese del Paul Ricard è stato fortemente condizionato dal maltempo e da un vero e proprio diluvio che ha costretto la direzione gara a neutralizzare la corsa con la Safety Car fino a 15 minuti dalla fine. Scattati dalla pole position con la Ferrari 499P #47 di Cetilar Racing, Roberto Lacorte, Nicola Lacorte e Antonio Fuoco hanno dovuto cedere il passo alla 499P #90 di AF Corse guidata da Luis Pérez Companc, Yifei Ye e Nicklas Nielsen. Dopo un ottimo primo stint di Pérez Companc e un Drive Through rimediato da Nicola Lacorte per un contatto, Nielsen ha gestito al meglio l'ultima ripartenza su asfalto bagnato, rintuzzando il ritorno di Fuoco e blindando una straordinaria doppietta per Maranello. Nelle altre classi, successo in volata in LMP2 per l'Algarve Pro Racing di Enzo Trulli, Malthe Jakobsen e Michael Jensen, mentre in GT3 a imporsi è stata la Mercedes di Iron Lynx/Qatar.