AF Corse ha ottenuto la doppietta al Paul Ricard, vincendo anche la seconda gara della Asian Le Mans Series con la Ferrari 499P di Luis Perez Companc, Ye Yifei e Nicklas Nielsen. Domenica complicata per Cetilar Racing per l’incidente al via con la LMP2 di United Autosport, ma la #47 di Roberto, Nicola Lacorte e Antonio Fuoco è tornata in pista e ha completato la gara. In LMP2 successo della Proton #11, mentre in LMGT3 la McLaren di Garage59 batte Ferrari AF Corse

La corsa sul circuito di Paul Ricard è stata condizionata fin dalle prime battute da diversi incidenti , aprendosi su una pista ancora un po’ umida a causa della pioggia caduta nella mattinata. Ciò nonostante, tutte le 46 auto sono partite con gomme d’asciutto. Al via la Ferrari AF Corse di Companc ha preso subito il largo, mentre dietro di lui è la Oreca #22 di Giorgio Roda (United Autosports) e la Ferrari Cetilar #47 di Roberto Lacorte sono state coinvolte in un episodio culminato con il testacoda di Lacorte . La situazione ha provocato una serie di manovre evasive nel gruppo: la AF Corse #55 di Demerdijan ha colpito la Ferrari Hypercar, mentre la Porsche Manthey #9 1 e la McLaren Garage 59 #60 hanno riportato danni che ne hanno decretato il ritiro.

Una volta ripresa la gara, la Ferrari AF Corse #90 ha consolidato la propria posizione di vertice. Fuoco ha provato a recuperare il giro perso sulla Cetilar, riuscendo anche a sdoppiarsi dalla vettura di testa, ma alcune penalità ricevute dalla #47 ne hanno rallentato la rimonta. Nel finale Nicklas Nielsen ha amministrato il vantaggio, portando AF Corse alla seconda vittoria consecutiva con quasi un giro sulla vettura di Cetilar, portata al traguardo da Roberto Lacorte , tornato in macchina dopo lo stint del figlio Nicola per raggiungere i 90 minuti che ogni Bronze deve completare alla guida.

La Ferrari #47 è riuscita a ripartire dopo le riparazioni, con Antonio Fuoco subentrato a Lacorte, ma ha accumulato un giro di ritardo. Il successivo intervento della Virtual Safety Car, necessario per recuperare la Ford Mustang #65 di HRT ferma alla curva 6, ha inoltre favorito una prima fase di soste strategiche per le GT3, impegnate a completare i tre pit stop obbligatori da 105 secondi, con la AF Corse #50 a smarcarli tutti.

Proton Competition conquista la vittoria in LMP2

La lotta per il successo in LMP2 ha vissuto diversi cambi di leadership. La Oreca #37 di CLX Motorsport ha inizialmente superato la #3 di DKR Engineering, ma la rimonta di Victor Martins sulla #11 di Proton Competition ha modificato gli equilibri. Il francese ha recuperato il distacco e ha conquistato il comando dopo aver superato Adrien Closmenil.

La fase conclusiva ha però riservato ulteriori cambiamenti. Charles Milesi, subentrato a Martins, ha mantenuto la leadership nonostante la pressione degli avversari, mentre la Oreca #25 di Algarve Pro Racing, vincitrice della prima gara, è stata penalizzata con un drive-through per un contatto con la vettura di DKR Engineering, chiudendo al quinto posto.

A festeggiare è stata quindi Proton Competition, che ha ottenuto il primo successo nella Asian Le Mans Series in LMP2 con la #11 condivisa da Charles Milesi, Victor Martins e Georgios Kolovos. La squadra ha preceduto di appena cinque secondi la CLX Motorsport #3, che con Matthieu Vaxiviere ha recuperato quasi mezzo minuto nell’ultimo stint grazie alle gomme fresche, strategia opposta a quanto fatto da Milesi sulla Proton, convinto di poter finire la gara, vincendola, nonostante pneumatici usurati. Terzo posto per la United Autosports #22 di Giorgio Roda, Ian Aguilera e Sting Ray Robb, seguiti dalla Crowdstrike by APR #4.