Il pilota ufficiale Ferrari racconta le prime impressioni sul circuito di Guia, dove è impegnato per la prima volta in carriera. Dalle difficoltà nel trovare il limite ai progressi nelle prove libere, fino all'incognita della pioggia e all'obiettivo di difendere il successo conquistato dal Cavallino Rampante nel 2025

Un debutto che difficilmente dimenticherà. Alessio Rovera ha affrontato per la prima volta il circuito cittadino di Macao, scoprendo una delle sfide più estreme dell'intero panorama automobilistico. Il pilota ufficiale Ferrari, al volante della 296 GT3 Evo numero 83 del team 33R HAR Racing, ha completato le prime due sessioni di prove libere della FIA GT World Cup, iniziando un percorso di apprendimento su un tracciato che non concede il minimo errore. Un'esperienza che ha impressionato anche un pilota abituato alle grandi classiche dell'endurance mondiale, dalla 24 Ore di Le Mans alla 12 Ore di Bathurst. "È sicuramente la pista più difficile sulla quale abbia mai corso", ha raccontato Rovera in esclusiva a Sky Sport, al termine della prima giornata di attività.

Un circuito da imparare centimetro dopo centimetro L'approccio al circuito di Guia ha richiesto grande attenzione fin dai primi chilometri. Non soltanto per la vicinanza dei muri, ma anche per le caratteristiche dell'asfalto, particolarmente sconnesso in diversi punti. "La prima sessione l'ho utilizzata praticamente per capire dove posizionare la macchina. È una pista molto sconnessa, soprattutto sui rettilinei, dove devi seguire traiettorie particolari per evitare gli avvallamenti. Poi è tutta una questione di confidenza, che acquisisci continuando a girare". Con appena trenta minuti a disposizione per ciascuna sessione, il tempo per trovare il limite è estremamente ridotto, soprattutto per chi non conosce ancora il tracciato. "Mezz'ora di prove libere vola davvero. Mi sarebbe servita almeno un'altra mezz'ora per provare a spingere un po' di più", ha ammesso il pilota varesino. Nonostante le difficoltà iniziali, Rovera ha mostrato segnali di crescita nel corso della giornata, passando dalla quindicesima posizione delle FP1 alla dodicesima delle FP2, con un miglioramento di oltre un secondo sul giro. "Devo dire che nelle seconde libere credo di aver già raggiunto un buon livello di competitività e sono abbastanza contento".

"Bathurst a confronto sembra Paul Ricard" La difficoltà del circuito di Macao emerge soprattutto dal paragone scelto da Rovera. Un confronto che rende bene l'idea di quanto il tracciato cittadino asiatico possa mettere alla prova anche i migliori interpreti delle competizioni GT. "Bathurst, a confronto, sembra Paul Ricard!", ha scherzato il ferrarista, sottolineando quanto sia complicato individuare il limite tra i muri del circuito di Guia. Una sensazione condivisa anche da Marco Sørensen, pilota ufficiale Aston Martin e a sua volta esordiente a Macao. "Credo che tra i debuttanti ci siamo io e Marco Sørensen. Ho parlato un po' con lui oggi e mi ha detto che è la pista più pazza che abbia mai provato. Anche lui sta cercando di prendere le misure. Non è affatto facile".

Qualifiche decisive e rischio pioggia: "Dovrò osare di più" Dopo le prime due sessioni, l'attenzione si sposta sulle qualifiche, fondamentali su un circuito dove i sorpassi sono particolarmente complicati e la posizione di partenza può condizionare l'intero weekend. Per Rovera, però, si aggiunge un'altra incognita: il meteo, con la possibilità di pioggia che potrebbe rendere ancora più delicata la ricerca del limite. "Domani dovrebbe piovere e quindi sarà sicuramente ancora più difficile", ha spiegato il pilota Ferrari. La necessità di ottenere una buona posizione di partenza potrebbe quindi spingerlo ad alzare ulteriormente il livello di rischio. "La posizione in qualifica è importantissima e domani cercherò di prendermi anche qualche rischio in più. I miei avversari hanno molta più esperienza su questa pista".