Macao è uno di quei circuiti che non perdonano, ma anche uno di quelli capaci di regalare le soddisfazioni più grandi nella carriera di un pilota. Maro Engel lo sa meglio di molti altri. Il tedesco, già vincitore della FIA GT World Cup nel 2015 e nel 2024, torna sulle strade del circuito di Guia con l'obiettivo di aggiungere un altro successo al suo straordinario palmarès.

Il circuito di Guia rappresenta una delle prove più impegnative dell'intero panorama GT. Un tracciato cittadino dove la precisione è fondamentale e il margine di errore praticamente inesistente.

"Siamo qui per provare a conquistare questa vittoria ancora una volta" , racconta Engel in esclusiva a Sky Sport. "Le vittorie a Macao sono sempre speciali. È un circuito e un evento a cui tengo particolarmente, che richiede tutto a un pilota. Stiamo lavorando per questo obiettivo e sarebbe davvero speciale conquistare un altro titolo mondiale e aggiungere una nuova vittoria qui".

"Ho imparato tanto anche dagli errori commessi qui. Bisogna costruire il weekend progressivamente, arrivare pronti alla qualifica, che a Macao conta tantissimo. Ma poi ci sono le gare, dove può sempre succedere qualcosa. Negli anni ho perso vittorie che sembravano certe e ne ho conquistate altre in cui la fortuna mi ha sorriso. Qui tutto può cambiare in qualsiasi momento e bisogna rimanere concentrati fino alla fine".

"Macao è un tracciato che adoro, una sfida enorme. Ed è proprio questo il bello: confrontarsi con i migliori piloti, team e costruttori del mondo GT" , spiega Engel. "Devi sfiorare i muri, spingerti al limite in ogni zona del circuito, ma sempre con una precisione assoluta, perché ogni errore si paga a caro prezzo".

Mercedes in difficoltà: "Il gap è di quasi un secondo e tre"

Le prime due sessioni di prove libere del giovedì hanno evidenziato una Mercedes-AMG ancora alla ricerca della competitività necessaria per lottare nelle posizioni di vertice. Engel, impegnato con la vettura numero 77 del Craft-Bamboo Racing, ha chiuso la seconda sessione al settimo posto, pagando 1"275 dal miglior riferimento.

Un distacco che il tedesco non prova a nascondere.

"Partendo da quello che abbiamo visto nelle prove libere, la situazione è abbastanza difficile, devo essere sincero", ammette. "Stiamo lavorando per migliorare il nostro pacchetto, ma oggi non siamo stati particolarmente competitivi sul rettilineo. In termini di potenza e distacco il divario è stato importante, anche se la macchina si è comportata davvero bene nella sezione della montagna".

Una differenza di prestazioni che impone un lavoro importante in vista delle sessioni decisive, senza tuttavia escludere possibili sorprese.

"Dobbiamo continuare a sfruttare al massimo il potenziale della macchina e restare in gioco. Anche il meteo è incerto e potrebbe piovere sia durante le qualifiche sia domenica in gara, quindi può succedere davvero di tutto. Dobbiamo però fare un grande passo avanti, perché oggi il distacco di quasi un secondo e tre è stato molto importante".

La storia Mercedes a Macao: "Il passato non conta, si riparte da zero"

Il legame tra Mercedes-AMG e Macao affonda le radici nel 2014, quando proprio Engel conquistò la sua prima vittoria sul circuito cittadino al volante della Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Un successo seguito dal trionfo nella prima edizione della FIA GT World Cup nel 2015 e da ulteriori affermazioni che hanno reso il marchio tedesco uno dei grandi protagonisti della competizione.

Una tradizione vincente che, secondo Engel, non offre però alcuna garanzia per il presente.

"La Mercedes GT3 è stata una macchina incredibile e come marchio abbiamo una storia straordinaria qui a Macao, che risale alla nostra prima vittoria nel 2014 con la SLS AMG GT3. Ne siamo molto orgogliosi, ma i conti si azzerano ogni anno e i successi del passato non contano nulla per questa edizione".

L'esperienza resta comunque un punto di forza importante per affrontare un circuito così particolare.

"L'unico vantaggio che abbiamo è conoscere molto bene questa macchina. A livello di assetto siamo già piuttosto avanti e sappiamo di essere vicini alla configurazione definitiva. Restano soltanto piccoli aggiustamenti da fare, ma la sfida è ancora molto grande e si riparte da zero".

Tra la necessità di recuperare prestazione e l'incognita del meteo, Engel si prepara dunque alle qualifiche con la consapevolezza di dover inseguire. Ma su un circuito imprevedibile come quello di Guia, dove il confine tra successo ed errore è spesso questione di centimetri, l'esperienza del tedesco potrebbe ancora rivelarsi decisiva.