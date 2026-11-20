Il pilota ufficiale Bmw, già due volte vincitore della Fia Gt World Cup, insegue uno storico terzo successo sul circuito di Guia. Dalla sfida per il record con Maro Engel alle differenze tra Mercedes e Bmw, fino all'importanza delle qualifiche: le parole di Raffaele Marciello in esclusiva a Sky Sport LEGGI LE ALTRE INTERVISTE: MARO ENGEL - ALESSIO ROVERA

Due titoli mondiali già conquistati, un terzo da inseguire e la possibilità di scrivere una pagina di storia del motorsport Gt. Raffaele Marciello torna a Macao con l'obiettivo di diventare il primo pilota capace di vincere tre volte la Fia Gt World Cup, un primato conteso con Maro Engel, anche lui fermo a due successi nella competizione. Il pilota ufficiale Bmw, impegnato al volante della M4 Gt3 Evo numero 32 del Team Wrt, ha iniziato positivamente il weekend sul circuito di Guia, chiudendo secondo nelle Fp1 e quinto nelle Fp2. Un avvio incoraggiante, anche se la Porsche di Laurin Heinrich si è dimostrata il riferimento della prima giornata. In esclusiva a Sky Sport, Marciello ha raccontato le proprie ambizioni, le sensazioni al volante della Bmw e le particolarità di uno dei circuiti più impegnativi al mondo.

Il terzo titolo mondiale e la sfida con Engel Vincitore nel 2019 e nel 2023, in entrambe le occasioni con Mercedes-Amg, Marciello condivide con Engel il record di successi nella Fia Gt World Cup. Quest'anno entrambi hanno l'occasione di diventare i primi a raggiungere quota tre. Una sfida nella sfida che, tuttavia, non rappresenta una motivazione aggiuntiva per il pilota italo-svizzero. "Conquistare il terzo titolo sarebbe molto, molto importante. Poi che ci sia Maro o un altro pilota non ha importanza", ha spiegato Marciello. "Macao è una gara estremamente prestigiosa, vinta da grandissimi nomi. Averla conquistata una volta era già speciale, due volte ancora di più. Adesso vorrei vincerla con Bmw, perché mi manca un successo con un altro costruttore". Un obiettivo che potrebbe diventare concreto alla luce delle prestazioni mostrate nelle prime sessioni, anche se le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare radicalmente gli equilibri. "La Porsche sembra andare molto forte, ma almeno sull'asciutto non siamo lontani. Alla fine possiamo giocarcela. Speriamo che non piova durante le qualifiche, poi vedremo".

Mercedes e Bmw: due filosofie diverse per affrontare Macao Dopo aver costruito gran parte dei propri successi con Mercedes-Amg, Marciello cerca ora di riportare Bmw sul gradino più alto del podio della Fia Gt World Cup, un risultato che manca dal 2018, quando Augusto Farfus si impose con la M6 Gt3. Il passaggio alla Bmw M4 Gt3 ha richiesto un adattamento, ma secondo Marciello le differenze rispetto alla Mercedes non sono così marcate come si potrebbe immaginare. "Tra Mercedes e Bmw non cambia tantissimo, perché sono entrambe vetture con il motore anteriore", ha spiegato. "Sono due filosofie un po' diverse e bisogna prenderci la mano, ma alla fine non ci sono differenze enormi". Il ricordo torna anche all'edizione del 2024, quando la Bmw si era dimostrata competitiva sull'asciutto prima che la pioggia modificasse le condizioni della gara. "Due anni fa eravamo molto competitivi sull'asciutto, poi è arrivata la pioggia ed è andata come è andata", ha ricordato Marciello, sottolineando quanto le condizioni meteorologiche possano influire su una competizione così particolare.

Macao, una Monza cittadina con muri altissimi Tra i passaggi più interessanti dell'intervista, il confronto tra il circuito di Guia e gli altri grandi tracciati cittadini del panorama internazionale. Per Marciello, Macao presenta caratteristiche uniche, soprattutto per la combinazione tra velocità elevate, lunghi rettilinei e una sezione montana estremamente stretta e tecnica. "Macao è più simile a una Monza cittadina, con muri altissimi", ha spiegato il pilota Bmw. Un paragone che rende l'idea delle caratteristiche del circuito asiatico, dove le velocità raggiunte sui rettilinei si alternano a curve estremamente impegnative e dove ogni errore può compromettere l'intero weekend.